8 月CHIIKAWA DAYS大型特展︰飲茶系列公仔+麻雀套裝+限量木雕，次輪門票開賣詳情

「CHIIKAWA DAYS」大型特展8月1日起登陸尖沙咀！早前首輪門票發售，各位Fans撲到飛未？未嘅唔使愁，次輪門票將於7月9日（星期三）上午11時起，開放預訂8月18日至8月24日門票。入場打卡之餘， fans當然最關心獨家飲茶限定系列，大會再公佈更多紀念品，包括全球限量500套CHIIKAWA原木雕塑、麻雀套裝、餐具家品及T恤等等。

香港創意品牌AllRightsReserved（ARR）首次攜手吉伊卡哇官方授權方Spiralcute International，主辦大型吉伊卡哇主題展覽 —「CHIIKAWA DAYS」大型特展，於2025年8月1日至8月24日火熱登陸尖沙咀K11 MUSEA 暨海濱！上星期預熱活動吸引大批 Chiikawa 粉絲市民，同時更多展覽紀念品全面曝光，Fans 準備好彈藥未？

7月5日尖沙咀星光大道梳士巴利花園舉行展前預熱活動 — 開賣慶典現場。

7 月5日開賣首輪門票反應熱烈，次輪門票將會在7月9日早上11時開始，發售8月18日至24日的門票 。門票種類分為售價港幣$420的「特典套裝」及港幣$180的一般門票，「特典套裝」包含展覽門票，以及一套九款角色名牌吊飾套裝、一枚具備RFID功能的發光「討伐棒」（款式隨機派發），讓參觀者在互動區域親身參與吉伊卡哇世界的冒險旅程。所有參觀者需要提前購買展覽區域門票，並在網上預約具體的入場日期和時間。每個時段的入場名額有限，將嚴格按照先到先得的原則進行分配。門票詳細條款請參考售票網站。

特典套裝港幣$420包含： 一張收費展區門票（12歲或以上）、 一套九款「CHIIKAWA DAYS」角色名牌吊飾套裝（非賣紀念品）、一枚具備RFID功能的發光「討伐棒」（非賣紀念品；款式隨機分配）、一次持票人店購物體驗。

CHIIKAWA DAYS」大型特展三大收費展區共展岀逾百座立體雕塑、9米高巨型充氣雕塑、及生動呈現多個經典漫畫場景，全方位以「衣、食、住、行」為觀眾帶來沉浸式體驗之旅。主辦單位將推岀一系列主題紀念品，8月1日起於展覽會場全球獨家首賣，數量有限，先到先得。

主辦單位將推岀一系列主題紀念品，8月1日起於展覽會場全球獨家首賣，數量有限，先到先得。展覽現場設有持票人店與公眾店，發售展覽紀念品，其中持票人店於8月1日起開放予當日持票人士，並優先發售「飲茶」系列特別版吊飾公仔，售完即止。公眾店8月4日起開放予公眾，但須預約進場，預約方法等容後公佈。由於預計兩間店內將出現人潮擁擠情況，提醒大家須預先購票或網上預約，並按時到場及遵守秩序。

持有CHIIKAWA DAYS大型特展入場門票人士，更可參加全球限量500套CHIIKAWA原木雕塑網上抽選。具體安排將於8月初公佈，敬請密切留意官方最新消息。

原木雕塑（1套3枚）限量500套，原木雕塑均刻有編號，售價：港幣$2,180

每人限購一套，只限網上抽選

吉伊卡哇插畫家Nagano，特別為香港展覽親筆創作的香港「飲茶」指定系列，售價：港幣$160，每人限購一枚

除了香港「飲茶」指定系列，fans另一個目標一定係麻將套裝，超級可愛，CHIIKAWA角色化身麻雀花牌圖案，套裝更有麻雀盒及麻雀墊，必儲！家品控都有唔少選擇，購買冷氣被、地毯、餐具、時鐘、小夜燈等打造 CHIIKAWA部屋。夏天炎熱， fans必備防UV遮光縮骨遮、特別限定T 恤、毛巾套裝（1套4條）、可摺疊環保袋連扣及野餐墊等外出，以最佳狀態示人！以下產品持票人店及公眾店均有售。

麻雀套裝，尺寸：高 210毫米 x 闊600毫米（麻雀盒）；760毫米 x 760毫米（麻雀墊），售價：$1,280

地毯售價：港幣$250

防UV遮光縮骨遮售價：港幣$220

野餐墊售價：港幣$220

冷氣被售價：港幣$280

不鏽鋼餐具套裝（一套4枚）售價：港幣$180

陶瓷碟套裝售價：港幣$200

可摺疊環保袋連扣售價：港幣$260

毛巾套裝（1套4條）售價：港幣$90

襟章（盲盒/套裝）售價：港幣$40（盲盒1個）；港幣$320（1套8款）

貼紙套裝（飲茶款；1套8枚）售價：港幣$60

貼紙套裝（霓虹燈款；1套8枚）售價：港幣$60

特別限定T 恤 （白色）, 附收藏盒售價：港幣$280

小夜燈售價：港幣$980

時鐘售價：港幣$580

「CHIIKAWA DAYS」大型特展

日期︰2025年8月1日（星期五）至8月24日（星期日）

地點︰尖沙咀K11 MUSEA暨海濱

7月9日（星期三）上午11時起

．次輪門票發售：透過KLOOK公開發售8月18日至24日展覽門票，同步開放網上預約參觀時段

8月1日（星期五）

「CHIIKAWA DAYS」大型特展正式揭幕．獨家主題紀念品於現場發售：持票人士可於8月1日起於現場選購獨家紀念品

8月4日（星期一）

．公眾店開放予預約人士選購部分紀念品

售票網站及詳情： https://s.klook.com/chiikawadays/