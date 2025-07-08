AlipayHK x 大灣區航空 快閃優惠：來回台北／曼谷／大阪／東京機票低至$260！已包20公斤寄艙行李

踏入暑假，又是外遊的季節！今年的機票特別平，大家有無想過去多幾轉呢？AlipayHK聯同大灣區航空剛剛推出限時快閃優惠，來回台北、曼谷、大阪、東京、仙台及米子的機票低至$260，而且價錢已經包括20公斤寄艙行李，機票出發日期至12月18日，買定去日本睇紅葉也不錯！

於7月8日至14日期間，AlipayHK用戶可透過活動頁面領取專屬推廣碼，以及額外$100 AlipayHK禮券， 於大灣區航空官方網站或手機應用程式訂票時，輸入相關推廣碼，並以AlipayHK付款，便可享受折上折優惠。香港來回台北及曼谷的機票折扣後淨票價只需$260，想去日本的話共有4個選擇，包括大阪（$530）、東京（$630）、仙台（$630）及米子（$490），價錢已經包括1件20公斤寄艙行李及1件7公斤手提行李，但不包括燃油附加費、稅項及其他費用。米子出發日期為2025年7月9日至8月31日，其他5個航點的出發日期由7月9日至12月18日（9月26日至10月4日除外）。每個航點都有500個機票配額，想買平機票的話，就要快手搶了！

如果已經買了機票，準備出發，AlipayHK的另一個活動「夏日出遊百萬狂賞」非常適合你！用戶於網上旅遊商戶購買機票、酒店、門票等旅遊產品，或於內地、澳門、日本、韓國、泰國、新加坡等跨境地區用AlipayHK消費，即可參與A.Point活動，累積消費滿$20,000，可獲1,000,000 A.Point回贈，相等於$1,000現金，即高達5%回贈！而消費滿$10,000，亦可獲100,000 A.Point回贈。除此之外，用戶每日早上10時於AlipayHK「夏日旅遊」活動頁可領取$160旅遊產品禮券及$100跨境禮券，旅遊慳錢無難度！

AlipayHK跨境支付服務覆蓋多個港人至愛旅遊目的地，在日本有超過300萬個商戶可以用到，而韓國亦有超過200萬商戶可用。使用AlipayHK跨境支付簡單方便，只要見到「Alipay+」標誌，或日本PayPay、韓國ZeroPay的收款碼，即可以AlipayHK掃碼付款，免除兌換外幣的麻煩之餘，更可享受$0跨境手續費、優惠匯率及即時港幣結算，同時累積A.Point及信用卡積分，讓你一掃即賺豐富優惠及多重回贈。

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