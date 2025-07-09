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09/07/2025

「最紅大廚」大型烹飪節目7月19日首播：韓國星級主廚安成宰指導 八強大廚力爭冠軍

#安成宰 #電視節目 #真人騷 #娛樂新聞 #最紅大廚 #翡翠台
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Text: Cuppy Sung

　　香港近年最大型烹飪電視節目「最紅大廚」將於7月19日於翡翠台首播，一連三集，逢星期六晚上八時播出！從一百間參賽餐廳脫穎而出，八強大廚將一同爭奪「最紅大廚」之殊榮。八強主廚在不同菜式上均有專攻領域，將傳統與創新結合在菜式上。另外，韓國星級大廚安成宰更會親自指導大廚們，讓大廚們在煮將之爭上一決高下！

 

八強大廚煮將之爭 不同風格決一高下

 

　　從一百間參賽餐廳成功入圍的大廚，個個都身懷絕技。他們分別是Ankôma主廚王歲允（Chef Frankie）、鄧記（尖沙咀）顧問總廚鄧華東師傅、厚德飯店行政總廚劉家榮師傅、House of Culture主廚Gavin Chin（Chef Gavin）、良順興主廚陳偉良師傅、沐瀾行政總廚吳夢林（Chef Lam）、Sick!Burger 主廚賴震環（Chef Lai）及Sushi Zinc主廚梁漢笙（Chef Zinc），各位入圍後都為比賽努力而做好準備。

 

Chef Frankie（左上）、Chef Gavin（右上）、Chef Lai（左下）、Chef Zinc（右下）

 

劉家榮師傅（左上）、陳偉良師傅（右上）、Chef Lam（左下）、鄧華東師傅（右下）

 

韓國星級主廚安成宰 親身廚藝指導

 

　　為了讓參賽大廚能在比賽中交流廚藝心得，讓廚藝得到昇華，韓國星級主廚安成宰將於節目中擔任廚藝指導，為各大廚的參賽菜式給予意見。安主廚更在節目第一集為各位觀眾準備了神秘驚喜，欲知驚喜為何，密切留意7月19日晚上八點，「最紅大廚」的首播！

 

安主廚是韓國唯一米其林指南三星評鑑最高榮譽主廚，曾在Netflix節目「黑白大廚」擔任評審

 

信用卡推抽獎活動 為節目播出助慶

 

　　另外，為鼓勵大家一同觀看「最紅大廚」並支持本地餐飲業，滙豐信用卡推出抽獎活動，即日起至8月31日，憑滙豐信用卡於本地餐飲簽賬滿港幣200元，即獲1次抽獎機會，有機會贏得「最紅大廚」冠軍餐廳免費雙人餐飲體驗（名額共8位），可於滙豐Reward+應用程式進行登記。

 

 

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