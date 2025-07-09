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09/07/2025

九龍灣MegaBox CineArt開幕優惠：星期一全日$40、長者早場$30、IMAX戲票最低$85、最佳座位詳情

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Text: Eunice Chow Photo: Sam、影藝戲院

　　影藝戲院正式進駐九龍灣MegaBox，將於7月10日升級開幕，CineArt MegaBox雖然沒有豪華裝修，勝在配備全新IMAX with Laser巨幕，而且IMAX票價低至$85起，價錢相當吸引！院方更推出一系列戲飛優惠，包括逢星期一戲票一律$40、長者早場$30、VIP全年正價2D戲票及小食部八折及信用卡優惠等，大家一齊支持電影業入場睇戲啦！

 

 

　　影藝戲院旗下CineArt MegaBox即將於7月10日，於九龍灣MegaBox 11樓開幕，全新裝修以杏灰色及清新粉綠色為主調。CineArt MegaBox共七間特色影廳，合共近850個座位，如House 2 最小只有44個一般座位，而House 7 的IMAX® with Laser則有271個一般座位，好多人會問現時影院跟上手戲院的座位有冇分別，答案是大致相同，座位與座位之間的行距不變。

 

CineArt MegaBox全新裝修以杏灰色及清新粉綠色為主調。

 

IMAX最佳座位︰ H或J行17、18號位

 

　　CineArt MegaBox的焦點絕對是引進首塊IMAX® with Laser巨幕，成為九龍東唯一IMAX配置戲院。全新IMAX® with Laser巨幕投影比例更高達1.90:1，將更清晰和更明亮的畫面，配以更強烈的對比度，結構成鮮明絢麗的色彩呈現於巨幕上，親身試睇 trailer，顏色的確更sharp，質感更豐富。影院更配合IMAX 12 聲道系統，音效體驗讓更震撼，真係演員呼吸聲都特別細緻，戲院更公開 IMAX  最佳座位︰ H或J行17及18號座位， 大家打算購票入場睇IMAX版本《超人》的朋友，要留意了！

 

House 7 的IMAX® with Laser 影院

 

戲院更公開 IMAX  最佳座位︰ H或J行17及18號座位

 

右邊是IMAX® with Laser的畫面

 

　　講到IMAX戲飛票價價錢好吸引，逢星期一、長者及學生 IMAX全天候$85，而成人 早場$100、 正場$110，部分電影睇IMAX版絕對唔同feel！

 

 

長者戲票$30起、星期一全天侯$40、星期四開畫日$50

 

　　至於其他2D版電影，CineArt MegaBox推出驚喜成人票價$50，學生票價全天候$40，而銀髮族票價更低至HK$30起，逢星期一正價票價一律$40、逢星期四正價票價一律 $50。

 

 

　　CineArt MegaBox即將選映多部適合一家大細的合家歡暑期鉅片，緊接登場包括《超人》（Superman）、《藍精靈大電影》（Smurfs）、《神奇4俠：英雄第一步》（The Fantastic Four：First Steps）及《電影多啦A夢：大雄之繪畫世界物語》（Doraemon：Nobita's Art World Tales)等。凡於MegaBox以單一消費滿$200換領泊車優惠，如當中包括兩張 CineArt MegaBox 之即日電影戲票票尾，可額外享2小時免費泊車，好著數！

 

House 1 內部環境

 

　　此外，CineArt MegaBox於開幕期間，更會推出不同優惠，當中包括CineArt VIP尊享全年正價2D戲票及小食部八折優惠。而深受觀眾歡迎的CineArt Monday逢星期一HK$40限定票價及中銀信用卡星期五、六正價2D戲票買一送一優惠同時適用。

 

CineArt MegaBox限定︰新推脆炸二重奏 $49/套（脆香雞球及Mozzarella 芝士）

 

豬柳芝士鬆餅包

 

CineArt MegaBox

地址：九龍灣宏照道38號11樓

票價優惠

- 成人票價：HK$50  

- 學生票價：全天候HK$40  

- 銀髮族票價：低至HK$30起  

- 其他優惠：  

- CineArt VIP：全年正價2D戲票及小食部八折  

- CineArt Monday：逢星期一HK$40  

- 中銀信用卡：星期五、六正價2D戲票買一送一

 

cinearthouse.com.hk

 

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