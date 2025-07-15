日本人氣遊戲機中心Namco 7月16日進駐銅鑼灣：樂天熊仔聯乘商品，增值滿額送限定景品

日本人氣遊戲機中心Namco 終於進駐銅鑼灣啦！作為Namco在香港的第16間分店，本次開幕將會與童年回憶品牌「樂天熊仔」合作，推出限定的聯乘景品，樂天熊仔更會親身到店與各位粉絲見面！Namco亦推出獨家商品以及一系列開幕優惠，一同慶祝新店開張！

聯乘樂天熊仔推限定商品 與吉祥物見面送零食

Namco將與港人童年回憶品牌樂天熊仔合作，推出樂天熊仔的夾公仔機，讓各位可以夾走熊仔餅以及限定熊仔餅野餐墊。此外，凡單一增值$500或以上，即可獲贈「Y2K精美樂天熊仔餅手機繩」一件，數量有限，手快有手慢冇！

在開幕當日及首個週末（7月16日及19至20日），樂天熊仔將會在銅鑼灣皇室堡店和大埔新達廣場店與各位粉絲合照留念，更會在現場派發限量小零食，一同慶祝新店開張。

銅鑼灣店獨家限定景品 迷你夾公仔機真實還原

為慶祝銅鑼灣皇室堡店開幕，銅鑼灣店將優先推出Namco獨家的「Clena 3」迷你夾公仔機玩具，無需電池亦可隨時遊玩。附上Namco貼紙套裝，貼在景品主體增添真實感，更可將之前夾到的迷你公仔或水晶石放入景品內，裝飾成與眾不同的夾公仔機之餘，讓你在家也可以享受夾公仔的樂趣。

開幕優惠 著數多鑼鑼

由即日起至7月31日，銅鑼灣店將為各位獻上超值獨家優惠，一同慶祝這分店開幕。

- 單一增值滿$300或以上，即賞免費開卡兼送暑期印花卡（禮品數量有限，送完即止）

- 增值滿$1,000或以上，即送別注版Namco彩虹印花劵袋仔（禮品數量有限，送完即止）

- 單一增值$1,616可獲1,830電子金幣（固定金幣套餐，不可與會員價同時使用）

- 開業首三日套餐：增值$200可獲300個電子金幣（每日限頭50個名額，先到先得）

- 在Namco App內新店打卡，每日可獲20積分

Namco銅鑼灣分店詳情：

地址：銅鑼灣告士打道311號，皇室堡2樓215-216號舖

營業時間：上午11:00至晚上10:00（晚上9:25 暫停兌換彩虹金幣，晚上9:30 暫停所有充值服務）

Namco官方網站：https://www.namco.com.hk/

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