全民運動日8月3日免費使用康樂設施，7 月17日開始抽籤申請

免費Book場機會又嚟啦！康文署將於8月3日舉行「全民運動日2025」，開放多項收費康樂設施予市民免費使用，包括室內羽毛球場、排球場、籃球場、戶外網球場、草地滾球場、射箭場和高爾夫球設施等，公眾游泳池則不用無須申請，排隊入場即可。市民可於7月17日至23日期間透過「SmartPLAY康體通」以個人方式提交抽籤申請。

7 月17日起接受抽籤申請

8月3日可供免費使用設施的段節會先以抽籤方式分配。市民可於7月17日至23日期間透過「SmartPLAY康體通」以個人方式提交抽籤申請，每份申請最多可包括三個選項。如需修改已提交的申請，申請者可在7月23日晚上十一時五十九分截止前登入「SmartPLAY康體通」處理。

電腦抽籤分配結果將於7月26日公布，SmartPLAY系統會通知用戶其成功中籤的段節。

如有剩餘段節，未在抽籤中獲分派免費段節或未曾抽籤的市民，可於7月28日起透過SmartPLAY系統以先到先得方式預訂剩餘的免費段節。不論透過抽籤或先到先得的方式，每人可獲分派最多一節免費的康樂設施。

免費使用康樂設施

室內康樂設施

羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道

戶外康樂設施

網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、射箭場和高爾夫球設施

（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）

公眾游泳池

使用公眾游泳池設施則無須申請，市民可於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。（不包括灣仔游泳池及因重建工程而暫停開放的九龍仔游泳池）

水上活動中心艇隻

(創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用)

康樂設施以一小時為一節，下述設施除外：壁球場以半小時為一節；射箭場以一小時三十分為一節及水上活動中心的艇隻以三小時為一節。康文署呼籲成功申請者準時到場，善用各項設施。使用者須遵守康體設施使用條件，詳見康文署的網頁www.lcsd.gov.hk/tc/condition/index.html（包括個人不取場／不在場使用設施的懲處安排）。如成功申請者未有按時取場，會按康體設施使用條件內列明的安排處理。

另外，全港十八區指定體育館亦於當日（下午二時至六時）舉辦一系列免費康體活動。派發免費康體活動券的安排將於七月內公布。多間機構將同於八月三日開放場地設施或舉辦康體活動讓巿民免費參與，詳情留意「全民運動日」專題網頁。

全民運動日

日期︰8月3日

https://www.lcsd.gov.hk/tc/sfad/2025/index.html