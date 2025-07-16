書展著數優惠︰完成任務送美食博覽門票、FIBA 3x3籃球賽門票，帶實體書買天仁茗茶全單減$3

香港書展已經開鑼！今年繼續一票可通行三展，長者免費入場及五人同行門票優惠外，更有1990年出生的人士免費入場及「三五知己」套票優惠。準備入場的你，只要完成簡單任務更可獲美食博覽門票兩張、FIBA 3x3籃球賽門票。書展期間，凡於香港天仁門市購買茶飲時出示實體書刊，即享每單減$3優惠！

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香港書展1990年出生、長者免費入場，五人同行門票優惠，一票三展通行，食米芝蓮必比登推介黑芝麻甜點

香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界7月16日至22日於香港會議展覽中心舉行，繼續一票可通行三展，成人票價維持港幣30元，同時亦繼續設有「上午進場票」、「免費再進場」及「訪港人士票價」等特別優惠。為慶祝書展踏入第35屆，大會將推出三大優惠︰

1. 凡於1990年出生的人士在現場出示有效身份證明文件即可免費入場。

2. 推出限量500套「三五知己」套票，以三張門票價錢即可五人同行入場。

3. 書展消費滿港幣500元，有機會換領書展35屆限量紀念版布袋一個及精美禮品一份。

今年書展以「飲食文化．未來生活 」為年度主題，大家可閱讀各式各樣以飲食為題的作品，了解不同的新飲食文化。

免費美食博覽門票

今年除了是書展35周年紀念，美食博覽亦踏入第35屆，兩大展覽將聯手送出限量優惠，只要於書展現場完成簡單任務，即可獲得美食博覽門票兩張！美食博覽．家電家居博覽．美與健生活博覽．香港國際茶展將於2025年8月14至18日灣仔會展舉行。

【第35屆書展X第35屆美食博覽．三五知己同享三五滋味】 領取方法

1. 於第35屆書展期間（7月16日至22日）到訪香港會展 Hall 1C「社交媒體櫃位」（Hall 1C-D02 對面）

2. 興奮地同工作人員講：「祝你哋35屆生日快樂呀！」

3. 完成指定任務，即可獲得第35屆美食博覽門票兩張以及驚喜禮物。數量有限，先到先得。

免費FIBA 3x3 世界巡迴賽 — 香港大師賽 2025 門票

適逢今年第十五屆全國運動會，多項賽事亦在香港舉行，運動消閒博覽將設立展示區讓入場人士與吉祥物「喜洋洋」和「樂融融」打卡。書展持票人士可於7月16日至22日進入「FIBA 3x3 世界巡迴賽 —香港大師賽 2025」嘉年華式活動區域「3x3 Village」，參與各式運動遊戲攤位及參觀運動產業展示區。運動消閒博覽、書展以及零食世界準備限量FIBA 3x3 世界巡迴賽 — 香港大師賽 2025 賽事門票，鼓勵大家參觀支持賽事。

【運動消閒博覽．做任務，換領FIBA 3x3 世界巡迴賽 — 香港大師賽 2025 門票！】領取方法

1. 到訪香港會展Hall 1C的「社交媒體櫃位」（Hall 1C-D02對面）

2. 禮貌地同「社交媒體櫃位」工作人員講：「我想睇FIBA 3x3香港大師賽！」

3. 完成相關任務，將得到7月20日session 4（13:00- 15:30）或Session 5（17:00 – 20:10）賽事門票乙張及其他驚喜禮物

香港大師賽 2025 獲大型體育活動事務委員會認可為「M」品牌活動，今年活動與香港運動消閒博覽並肩舉辦，同場更有香港書展及零食世界，三展展期於7月16日-22日舉行。

天仁茶飲全單減$3

睇書歎茶有優惠，2025年7月16至22日凡於香港天仁門市購買茶飲時，出示實體書刊，即享每單減$3。所有實體刊物如小冊子﹑書刊﹑雜誌﹑圖書等都可享有優惠，帶有文字或圖像、紙張集合的書籍均可接受！留意單筆消費只可使用此優惠乙次，優惠不能與現金劵或其他優惠同時使用。

詳情：https://www.facebook.com/TenRensTeaHongKong

香港書展

日期︰2025年7月16至22日（星期三至星期二）

時間︰7月16至21日 - 上午10時至晚上10時、7月22日 - 上午9時至下午5時

香港運動消閒博覽、零食世界

日期及時間︰7月16至17日 - 上午10時至晚上9時、7月18至19日 - 上午10時至晚上10時、7月20至21日 - 上午10時至晚上9時、7月22日 - 上午9時至下午5時

地點︰灣仔香港會議展覽中心

票價︰成人：港幣30元、小童：港幣10元 （適用於小學生／身高 1.2 米或以下兒童）、3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場

購票方法︰電子門票可透過電子門票贊助商The Club、電子支付贊助商AlipayHK、支付寶、電子門票銷售平台 01空間、其他售票途徑 八達通app、全線7-11 或Circle K便利店購買。

香港書展網站：www.hkbookfair.com

香港運動消閒博覽網站：https://www.hktdc.com/event/hksportsleisureexpo/tc

零食世界網站：https://www.hktdc.com/event/worldofsnacks/tc