  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

18/07/2025

Tempo期間限定快閃館︰玩夾公仔機贏公仔，巨型得意紙巾造型打卡位詳情

#YOHO Mall #夾公仔機 #元朗 #拍相機 #圍方 #著數優惠 #大圍 #商場 #Tempo #香港好去處 #本地遊
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: Tempo

　　不同品牌產品都化身得意公仔宣傳，今個夏天Tempo都唔例外！Tempo期間限定快閃館即將登陸大圍圍方及元朗Yoho Mall， Tempo紙巾造型公仔化身為巨型打卡熱點，場內更設有多個得意有趣的夾公仔機及主題四拍相機等。各位夾公仔好手係時候大展身手，即睇參加活動詳情！

 

　　7月25-27日「Tempo期間限定快閃館」於大圍圍方舉行，而8月15-17日則移師至元朗 YOHO MALL一期，屆時Tempo 四「紙」— 紙巾仔、袋紙仔、盒巾仔及卷紙仔首次亮相與大家見面！當中紙巾仔更化身巨型公仔成為最矚目的大型打卡點。

 

 

「夾」走限量版公仔

 

　　於活動期間，指定地點買滿指定金額，即可憑單於「Tempo期間限定快閃館」免費夾公仔一次，及於主題四拍相機免費影相！

 

 

 

參加方法︰於活動期間，於全線連鎖超級市場、屈臣氏、萬寧、+指定Sasa、+指定 Colourmix、指定日本城及*指定藥房 :

 

優惠1) 購買Tempo 產品滿HK$108或以上（以單一電子收據計算），親臨活動場地憑單一電子收據即可參加夾公仔活動1次。

優惠2)購買Tempo 產品滿HK$128或以上（以單一電子收據計算），親臨活動場地憑單一電子收據即可參加夾公仔及主題四拍相機活動1次。

 

　　

香港Tempo今年推出全新升級包裝，加入香港版專屬品質認證「 通過香港SGS檢測*」及「榮獲德國Dermatest皮膚科Excellent認證 」。

 

•    活動期間: 圍方4/F (25/7-27/7) 及 Yoho Mall 1/F (15/8-17/8)

•    指定Sasa 門市地址: 圍方217, L2

•    指定Colourmix 門市地址: 港鐵大圍站TAW 16-17號舖

•    指定藥房(只適用於25/7-27/7)：金城門中西藥房有限公司,富明中西藥房,仁安大藥房,國城大藥房

•    指定藥房(只適用於15/8-17/8)：屆時請留意Tempo 官方 FB 及Instagram公佈

•    每張合資格收據只限參加一次

•    禮品一經送出，恕不獲更換、補發或作任何形式補償

 

「Tempo期間限定快閃館」第一站

日期：2025年7月25-27日（五至日）

地點：大圍圍方4樓 (Market Place 對出)

時間：11am -8pm

 

「Tempo期間限定快閃館」第二站

日期：2025年8月15-17日（五至日）

地點：形點一期1樓

時間：11am -8pm

 

 

夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#YOHO Mall #夾公仔機 #元朗 #拍相機 #圍方 #著數優惠 #大圍 #商場 #Tempo #香港好去處 #本地遊
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

鮑威爾一天不被炒，美國一天不會好？

18/07/2025 12:43

大國博弈

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9...

16/07/2025 17:09

貨幣攻略

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk