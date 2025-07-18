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18/07/2025

《愉快動物餅大電影》期間限定店︰沉浸式購物體驗，日本版及電影周邊精品+寵物友善打卡位

#商場 #寵物友善 #ELEMENTS圓方 #Shopping #打卡 #香港好去處 #期間限定店 #愉快動物餅
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Text: Eunice Chow Photo: ELEMENTS 圓方

　　好得意！「愉快動物餅」不只是大家滿滿回憶的經典零，最新睇主題電影之餘，更可以到ELEMENTS 圓方烘焙工房為主題的《愉快動物餅大電影》期間限定店，購買多款日本進口精品及電影周邊商品外，必玩沉浸式互動購物體驗，睇住動物餅現場「出爐」好過癮！現場更設有多個寵物友善打卡位，包括走入經典愉快動物餅餅盒造型裝置打卡，另外完成任務，即可獲得具收藏價值的電影角色小卡！

 

獅兄與大象化身成親善大使，以店長造型亮相與大家合照。

 

期間限定店內設有多個打卡熱點，包括經典愉快動物餅餅盒造型裝置。

 

動物餅現場「出爐」沉浸式體驗

 

　　是次期間限定店最特別是沉浸式互動購物體驗！你只要於指定「動物餅出爐」時間購買毛公仔抱枕，即可近距離見證動物餅現場「出爐」，「造餅師傅」即場模擬新鮮烘焙餅乾出爐的情景，從搓麵糰、蓋模具、到餅乾出爐，將「麵糰」透過「魔法」變身為「愉快動物餅」抱枕，提供滿滿的情緒價值。

 

雙面毛公仔抱枕

 

每日餅乾出爐時間: 3pm – 5pm 及6pm – 8pm

預約沉浸式互動購物體驗

費用︰HK$280，體驗完畢可獲毛公仔抱枕一個。每個預約只限一人參加，已提交之預約不能更改。每人只能提交一次。

https://forms.gle/igGniTvDntGXmYPZ9

 

獨家首賣大電影周邊商品

 

　　除了預約沉浸式互動購物體驗，現場更獨家發售超過 40款精品，電影周邊商品如毛公仔抱枕、長柄雨傘、零錢包、行李帶及手機掛繩等，以及一系列日本版商品，其中迷你擦膠玻璃樽，更可享現場客製化名字雕刻服務；手機電話繩更可自由配搭，打造獨一無二的珍藏品。

 

毛絨斜孭袋

 

不同口味及版本愉快動物餅

 

角色刺繡匙扣

 

《愉快動物餅大電影》期間限定店

日期︰2025年7月11日至8月10日

時間：上午11時至晚上9時

地點：ELEMENTS圓方金區1樓

 

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