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18/07/2025

Accidentally Wes Anderson首登香港：荃灣南豐紗廠與啟德AIRSIDE，五大主題展區打卡攻略

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Text: Cuppy Sung

　　各位打卡達人，有冇為影唔出靚相而苦惱？Accidentally Wes Anderson首個展覽嚟到香港啦！Wes Anderson的風格以標誌性色彩、構圖與建築風格，將對稱和復古色調發揮得極致。香港展區將於7月15日開展，一齊嚟參考吓呢種風格，順便影幾輯靚相！

 

以Wes Anderson風格 拍出亮麗香港

 

　　Accidentally Wes Anderson（AWA）原是美國攝影師Wally Koval夫婦開設的Instagram實景照片帳戶，因照片意外地呈現出Wes Anderson的風格而聞名。當中的照片先後在世界各地舉辦不同巡迴展覽，而最新一站終於來到香港。

 

對稱構圖，是著名的Wes Anderson美學特點

 

　　而香港站的站名為「Wes Anderson世界美學展覽」，在這裏可以欣賞到世界各地以Wes Anderson風格拍攝不同景色的照片，而且還能看到不少香港著名經典景點的照片，例如彩虹邨、南山邨、天星小輪等，都以Wes Anderson 風格呈現。

 

AWA風格底下的彩虹邨

 

AWA風格下的香港特色建築：灣仔消防局、天星小輪

 

南豐紗廠五大主題區 香港特色復刻電影角色造型

 

　　今次展覽將南豐紗廠設為主場館，並分「香港」、「酒店」、「泳池」、「燈塔」五個區域，專為打卡愛好者而設。與其他城市的展覽不同，香港站在商場以及文青消費空間舉行。

 

策展團隊築構出的《布達佩斯大酒店》，全個展覽最精彩的空間

 

AWA主題的貼紙相機，每次$60

 

　　除了以上區域，展覽的產品更復刻了Wes Anderson電影的五個角色造型，更回應的南豐紗廠的歷史背景。

 

利用香港製造的衣飾，復刻出Wes Anderson電影五個角色造型

 

以香港童軍制服，復刻出《小學雞私奔記》的Suzy和Sam的造型

 

　　除了南豐紗廠的展覽，在AIRSIDE亦展出了「自然」和「交通」兩個展區。熱愛打卡的你切勿錯過AWA的展覽館！

 

Accidentally Wes Anderson（AWA）- Wes Anderson 世界美學展覽詳情：

日期：2025年7月15日至9月14日

地點：荃灣南豐紗廠 或 啟德AIRSIDE

門票：免費入場

 

 

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