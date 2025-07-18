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18/07/2025

尖沙咀商場打卡︰LCX 藍精靈夏日大歷險場景，iSQUARE 6米高吹氣巨人蘋果樹屋

#尖沙咀 #藍精靈 #商場 #香港好去處 #打卡 #LCX #本地遊 #iSQUARE 國際廣場
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　　暑假來了！各大商場的主題布置陸續登場，今次介紹尖沙咀熱點之一LCX， 帶你走進《藍精靈大電影》魔法空間一齊歷險，而iSQUARE 國際廣場則有6米高吹氣巨人蘋果樹屋，由本地插畫師設計肥嘟嘟活潑百變的「粗眉」，發放療癒人心經典金句，與你chill住過炎炎夏日！

 

　　暑假有不少卡通電影上畫，《藍精靈大電影》係咪你心水？尖沙咀LCX即日起至8月31日以《藍精靈大電影》場景布置，帶你遊歷無盡奇幻之境，拯救精靈爸爸！第一個打卡場景由藍精靈奇幻冒險村開始，電影中全新角色無名及多個主角像美芝、精靈爸爸等精靈陪大家打卡，當然不少得巨大神奇喇叭花、主宰著藍精靈命運的魔法書。

 

DJ精靈爸爸大開音樂派對

 

美芝蘑菇屋與神奇喇叭花

 

　　第二個打卡位位於LCX Oasis 2，以Y2K Disco酷炫樂園場景，及法式格調氛圍的法國小鎮為主題。只要你於場內酷炫樂園的藍精靈拍照亭、收集全場印章找線索小禮的拯救精靈爸爸大行動，即有機會獲禮品，而於LCX 任何商户即日消費滿 HK$1,800 （最多 3 張收據），即可換領藍精靈手機繩或藍精靈魔法書收納袋乙份。

 

酷炫樂園

 

法國小鎮

 

藍精靈拍照亭

 

　　即日起至 8 月 31 日，只要根據場刊指示，走訪 LCX 集齊五款藍精靈印章及找出神秘密碼，讚好 LCX 及The Smurfs 指定社交平台帳號的頁面，即可參加拯救精靈爸爸大行動，有機會獲贈精靈村身份認證卡一張及 Chill 涼藍精靈紙扇一把。

 

 

LCX x 藍精靈夏日大歷險】

日期：即日起至 8 月 31 日

時間︰10am -10pm

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX

電話：3102 3668

 

下一頁：尖沙咀iSQUARE巨型3D巨人蘋果樹屋

 

 

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