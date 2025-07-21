日本航空管制新規定：飛機上充電器必須跟身，必須在當眼位置充電

又到旅遊旺季，日本想必係眾多旅遊愛好者嘅首選地方，但大家記得留意日本航空最新規定。日本國土交通省在7月1日宣佈，由7月8日起，除了不得將鋰電池寄倉，機上乘客亦不得將手機電池存放在頭頂行李艙中，以及在使用移動電源或機上電源為電子設備充電時，必須在方便檢查充電狀態的位置進行。

為防備機上起火 日本航空推兩措施

為確保航空安全，日本國土交通省宣佈，由7月8日起實行兩項措施，以加強應對飛機上移動電源冒煙和起火的事件。乘客不得將手機電池存放在頭頂行李艙中，以及在使用移動電源或機上電源為電子設備充電時，必須在方便檢查充電狀態的當眼位置進行。

日本航空公司過往亦曾發生過移動電源冒煙或起火的事件，慶幸發現及時，沒有造成重大傷亡事故。在今年1月，韓國金海國際機場發生了釜山航空客機起火事件，當局調查指出，起火原因可能是由在頭頂行李艙的移動電源過熱導致的。有見及此，其他地區的航空公司例如台灣、泰國、美國等都對攜帶移動電源做出相應限制。

日本國土交通省宣布原文：https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000284.html