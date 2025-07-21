Uber微信小程序率先登陸香港及日本︰免App免綁定信用卡輕鬆預約行程，將拓展至全球9個地方

用微信都可以call Uber啦！Uber正式推出官方微信小程序，方便用戶在全球多個旅遊熱點預約行程並支付車費，小程序將於7月率先在香港和日本推出，支援微信支付（人民幣錢包）及WeChat Pay HK（WeChat港幣錢包），告別重新綁卡及找換零錢的麻煩，結算超方便。據知，Uber官方微信小程序將陸續擴展到英法美澳等9個地方，出門外遊更輕鬆！

中國內地旅客現在可透過掃描二維碼，在微信上輕鬆使用 Uber 小程序，享受無縫的全球出行體驗。

無需下載額外App及綁定信用卡

大家不用擔心使用 Uber 小程序不習慣，因為用戶只需在微信搜尋小程序，即可以熟悉的中文介面和操作，而且無需下載額外應用程式、無需綁定國際銀行卡，微信內即可直接預約Uber行程。目的地一欄支援中文檢索，行程更可即時同步微信好友，好方便。

直接在微信上搜尋 Uber 小程序，即可即時預訂行程。

Uber 小程序擁有與 Uber app相同的介面，確保用戶享有連貫且值得信賴的預訂流程。

行程結算支援微信支付（人民幣錢包）及WeChat Pay HK（WeChat港幣錢包），出境旅遊可以1微信打車，絕對方便來港的內地旅客，而且不用重新綁國際銀行卡及找換零錢。現時，Uber官方微信小程序7月率先在香港和日本推出，未來數月將陸續擴展到英法美澳等9個地方。

從搜尋到無縫支付：Uber 全新小程序讓中國內地用戶能透過他們日常信賴和使用的應用程式，輕鬆暢遊全球。