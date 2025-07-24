澳門活動｜「畢加索：縱情尋美」全球首展上葡京揭幕！逾140件珍貴原作首度亮相澳門

作為「藝文薈澳：澳門國際藝術雙年展2025」特展之一的全球首展「畢加索：縱情尋美」，剛剛於澳門上葡京綜合度假村開幕。由即日起至10月26日展出超過140件來自Museo Casa Natal Picasso的畢加索傑作，涵蓋繪畫、版畫、陶瓷、手稿、插圖等多種媒介，帶領觀眾探索他對美的詮釋，以及投射其情感生活的藝術演變。展覽期間，還會舉辦工作坊，以及推出多款以展品為靈感的紀念品，喜歡藝術的朋友不容錯過。

為了讓觀眾體會畢加索的創作脈絡，展覽共劃分了七大主題展廳：

1. 「美學」：探討藝術家對傳統美學的挑戰與重塑，畢加索秉持「藝術是最美的謊言」為信念，不斷重新定義美的標準。

2. 「神話」：展示他「優秀藝術家模仿，偉大藝術家剽竊」的創作思想，聚焦畢加索如何從古典藝術中汲取靈感，並以現代角度詮釋神話題材。

3. 「鬥牛」：透過鬥牛主題作品，揭示畢加索對西班牙文化的深刻情感與象徵運用。

4. 「女性」：呈現畢加索生命中的重要女性如何成為其創作繆思，作品真實記錄了藝術家情感生活的起伏變化。

5. 「陶瓷」：展示藝術家晚年的陶藝創作成就。畢加索以「先學懂規則，再打破規則」的態度，將日常陶瓷器皿提升至藝術高度。

6. 「技巧」：匯集版畫、蝕刻等多元作品，體現畢加索永無止境的實驗精神，彰顯其「我總是做不會的事，好讓自己學懂該怎樣做」的創作哲學。

7. 「十大經典」：精選十件代表作品，呈現他的創新精神、對家庭與傳統藝術的熱愛，以及幽默哲思。

展覽尾聲以沉浸式的互動體驗作結，邀請觀眾回歸本屆「藝文薈澳2025」主題 「嗨，你幹甚麼來了？」。 觀眾將從「觀賞者」化身「創作者」，透過互動裝置，與大師來一場穿越時空的對話，在解構和重組之間，發掘屬於自己的藝術軌跡。

● 「鏡屋」（Mirror Room）：透過扭曲鏡面讓觀眾重新認識自我和激發創作，並以自畫像或與他人協作，表達和分享自己所想。

● 「選擇你的道路」（Where are you going?）：以四種象徵人生的抉擇，引導觀眾追隨內心，尋找屬於自己的藝術方向，回應藝術家對自由和熱情的終身追求。

上葡京的「上藝坊」將舉辦一系列互動工作坊，讓大人與小朋友在輕鬆氛圍中寓學於樂，從觀賞走向實踐。活動內容涵蓋輕粘土冰箱貼、趣味拼貼枱燈、創意筆筒、以至抽象鏡子，讓參與者感受創作樂趣。此外，展覽設有活學教室，邀請賓客透過反思式藝術活動與自己對話，亦可透過與他人的開放式交流，從多角度理解藝術，並建立更深層的文化連結。展覽更推出多款以展品為靈感的紀念品，包括：手提袋、書籍、馬克杯、旅行袋及雨傘等，讓觀眾將這份獨特的澳門藝文氣息帶進日常生活之中。

「畢加索：縱情尋美」

展期：2025年7月20日至10月26日

地點：澳門上葡京綜合度假村二樓220展廳（南門）

開放時間：星期一至四 11am-7pm；星期五 11am-9pm；星期六及日 10am-9pm

門票：成人 澳門元298；學生、小童（4至12歲）及長者（65歲或以上）澳門元238；澳門居民 澳門元198；酒店賓客及澳娛綜合至尊卡會員 澳門元238

網址：https://www.ticketing.sjmresorts.com/zh-hant/picasso-beauty-n-drama

「畢加索：縱情尋美」酒店套票

預訂日期：即日起至10月23日

入住日期：即日起至10月26日

套票包括：

● 澳門上葡京／澳門卡爾拉格斐奢華酒店大樓／澳門范思哲豪華酒店大樓豪華住宿

● 每日雙人早餐，於自助山／博覽廊／嘉樂酒吧享用

● 「畢加索：縱情尋美」門票兩張

價錢：

● 住宿連展覽門票：每晚由澳門元1,688++ 起

● 住宿連車票：每晚由澳門元1,738++ 起

港澳快線巴士單程車票兩張（香港往澳門）

● 住宿連共乘轎車接送：每晚由澳門元1,838++ 起

雙人享用單程共乘豪華轎車服務（由香港至澳門）

● 住宿連船票：每晚由澳門元2,368++ 起

噴射飛航來回港澳船票兩套（每次入住）

查詢及預訂：

電話：+853 8881 8000

網站：https://art.sjmresorts.com/tc/exhibitions-and-events/picasso-beauty-n-drama