LEGO 樂仔沙田巨型樹屋、西九文化區八大打卡位，任務解鎖獲贈LEGO 人仔

今個夏天，LEGO Group 聯同人氣 minifigure「樂仔」舉行「Let’s Take a Brick」活動，樂仔驚喜現身沙田巨型樹屋、西九文化區等全港八個「找樂點」陪你打卡，活動期間開啟AR濾鏡解鎖2個以上的活動限定小樂閃卡，有機會帶走期間限定樂高® LEGO 人偶minifigure！

八大「找樂點」打卡

「Let’s Take a Brick」的第一個「找樂點」設於新城市廣場1期5樓恐龍公園 (Dino Park) ，公園入口會見到五米高的LEGO® 巨型樹屋，你可以在裡面完成拼砌，更可於樹洞裹細聽以LEGO® 顆粒演繹的舒壓音樂，附近還有三米高的巨型樂仔打卡位。

LEGO®「找樂點」- 恐龍公園

地點：新城市廣場1期5樓恐龍公園 (Dino Park)

日期：2025年7月12日至8月31日

時間：早上7時正至晚上10時正

LEGO® 巨型樹屋開放時間：下午2時30分至晚上7時30分

西九文化區亦有不同「找樂點」，藝術公園鄰近高草坪三米高的吹氣樂仔最矚目，在香港故宮文化博物館草坪前熱愛創作的樂仔化身畫家陪你打卡。走到海濱東草坪旁邊，你將會驚喜發現這裡變成「小樂道」，樂仔會站在富有香港特色的街道路牌旁等待著你。

於西九文化區的「找樂點」啟動AR濾鏡，成功解鎖四張專屬西九文化區的小樂閃卡，可在指定店鋪享高達五折的特別優惠。

於自由拼砌區利用LEGO® 顆粒發揮你的想像力 。

LEGO®「找樂點」- 西九文化區

地點：西九文化區 (藝術公園鄰近高草坪、香港故宮文化博物館草坪、海濱東草坪及西草坪)

日期：2025年7月12日至8月31日

秘密花園自由拼砌區開放時間：下午2時正至6時正 (星期六及日)

銅鑼灣時代廣場、朗豪坊及K11 Musea 樂高®探索中心三間樂高®認證專門店打卡位。

完成「找樂點」AR任務有賞

全港「找樂點」均設有AR裝置，完成各地的指定任務，解鎖兩個或以上的樂仔閃卡，到香港樂高®認證專門店及香港樂高®探索中心，可換領自選人偶 (Build A Mini)帶返屋企。

另購買任何LEGO®️盒組，即可獲贈30689 生日派對動物乙袋。凡購買任何LEGO®️盒組滿 $350，即可獲贈LEGO® 搖搖乙個；滿 $500，即可獲贈LEGO® 手提袋乙個。於新城市廣場香港樂高®認證專門店購物，更有獨家限定禮品：凡購買任何LEGO®️盒組滿 $680，即可獲贈LEGO® 野餐墊乙張。數量有限，送完即止。