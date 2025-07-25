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25/07/2025

慶祝大熊貓寶寶加加、得得1歲生日︰LABUBUxPandaTwins特別版抽獎詳情及大熊貓主題路牌打卡

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　　大熊貓龍鳳胎家姐「加加」和細佬「得得」8月15日一歲生日啦！文旅局與旅發局展開一連串的慶祝活動，意想不到「LABUBU」之父龍家昇設計大熊貓生日特別版LABUBU，大家有機會這份派對禮物帶回家！除此之外，全港32條街道陸續換上大熊貓主題路牌，尖沙咀旅客諮詢中心更特設約40款香港海洋公園的大熊貓精品可供選購，全港一齊慶祝大熊貓龍鳳胎生日大日子！

 

8 月抽獎特別版LABUBU

 

　　LABUBU粉絲注意！文體旅局、旅發局及香港海洋公園將於 8 月攜手舉辦抽獎活動—「LABUBU x Panda Twins日日獎」，旅發局首次與 LABUBU 之父、香港藝術家龍家昇合作，設計出大熊貓生日特別版LABUBU。

 

 

　　身高約 18厘米的 LABUBU頭戴派對帽，以大熊貓最愛的翠綠竹葉顏色閃亮登場，LABUBU 更「心心眼」手抱可愛的「加加」及「得得」，設計充滿獨特細節。

 

 

　　參加方法︰抽獎活動將於8月舉行，所有市民及旅客均可預先在活動網站登記，並在8月1日至8月31日到訪香港海洋公園時參加每日抽獎，有機會獲取生日禮盒乙份（共約300 份），內附特別版LABUBU 及生日賀卡。8 月 15 至 17 日「生日慶典」期間，更「加碼」送出更多生日禮盒。 

 

LABUBU x Panda Twins 生日禮盒包括特別版LABUBU乙隻，以及LABUBU在維港賀熊貓生日的手繪賀卡乙張。

 

活動詳情：https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/panda.html

 

大熊貓路牌遍佈大街小巷

 

　　粉絲記得入海洋公園為一對熊貓寶寶慶祝之餘，亦要留意全港32條街道，因為由7月尾開始陸續換上大熊貓主題路牌，加入融合龍鳳胎成長照、地道美食、文化特色及著名地標的設計，其中七條街道的大熊貓路牌更特別配合街道特色設計，成為打卡新熱點。

 

銅鑼灣火龍徑則有雙胞胎萌爆參與大坑舞火龍等

 

西營盤第一街的路牌上見到頭戴生日帽慶祝一歲生日的「加加」和「得得」和插上一歲生日蠟燭的蛋糕。

 

廟街的路牌上見到「加加」和「得得」正歎香港地道美食。

 

「加加」和「得得」於纜車里的路牌搭電車及遊覽山頂。

 

　　旅發局尖沙咀旅客諮詢中心亦會換上大熊貓主題新裝，特設約40款香港海洋公園的大熊貓精品可供選購。 旅發局同時與香港海洋公園及港鐵公司合作，於8月15日龍鳳胎生日，在香港站、銅鑼灣站及尖沙咀站的大型屏幕呈獻「大熊貓龍鳳胎生日派對」，於指定時間進行半小時的直播及互動串流，直擊香港海洋公園的生日慶祝盛況。 

 


　　本地人氣創作人Jazzie Sillona（@jazziesillona）推出紀錄 LABUBU及大熊貓雙胞胎的「遊港 Vlog」，吸引市民遊客遊走維多利亞港及香港海洋公園等多個著名地 標，片段將陸續上載至旅發局社交平台。

 

 

召集世界好友暢遊香港賀生日

https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/panda.html

 

 

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