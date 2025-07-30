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30/07/2025

「沙盒戰場～英雄傳」登陸深水埗：建築工地風格沙池體驗空間＋挖幣領取特別獎品

#深水埗 #HeroesSandbox #沙池空間 #沙盒戰場英雄傳 #PlayHouse #HotDeal #沙池 #香港好去處 #親子
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Text: Cuppy Sung

　　沙池體驗空間「沙盒戰場～英雄傳」Heroes Sandbox Play House登陸深水埗元州街！這是香港首間以工程建築工地為風格的沙池，裏面有著各式各樣的模型工程車，例如鏟泥車、泥頭車等，濃厚的工業風讓它搖身一變成為香港獨一無二的玩樂地標！大家更可以在沙池中挖掘各式Heroes幣，並憑幣換領不同獎品。8月更有特別獎品，成功挑戰即有機會獲金域假日酒店的點心套餐！

 

全港首間工地風格沙池空間 獎品豐富驚喜眾多 

 

　　這個沙池體驗空間是全港首間以工程建築工地為風格設計，濃厚的工業風，配備各式模型工程車。在沙池用不同的工程車，將埋藏的金幣寶藏挖掘出來，即可贏得豐富獎品！日常獎品包括各款驚喜盲盒，內含不同種類工程車、主題T恤及圍裙，甚至還有模型鏟泥車、LEGO鏟泥車等。

 

 

　　8月更特設二人同行特別獎品，成功挑戰後將有機會獲得「金域假日酒店特設點心套餐」！

 

特設「每月英雄榜」 月度積分冠軍可獲專屬鏟泥車

 

　　沙池空間更設有「每月英雄榜」，各位工友可以每日前來累積積分，而月度積分冠軍更可獲專屬Heroes鏟泥車，不僅能享受下個月Heroes沙池免費泊車福利，還能以半價暢玩專屬愛車！

 

 

「沙盒戰場～英雄傳」Heroes Sandbox Play House詳情：

營業時間：星期一、二、四　12nn - 10:30pm、星期五至日或公眾假期　12nn - 11:30pm、星期三休息（包場除外）

電話或WhatsApp：61780000

地址：深水埗元州街152號地舖

 

 

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