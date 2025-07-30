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30/07/2025

G-DRAGON愛貓主題「ZO&FRIENDS」期間限定店，打卡位及預約購物詳情

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Text: Eunice Chow Photo: Eunice Chow

　　GD 粉絲大件事呀！ZO&FRIENDS 1ST POP-UP 已經來到銅鑼灣時代廣場，期間限定店以GD愛貓創作出「ZOA」為主角，超巨型ZOA超可愛，還有G-DRAGON的標誌性象徵「雛菊（Daisy）」為靈感創作出的「A&NE」及百厭小精靈AKI與ZAKI。雖然ZO&FRIENDS商品發售專區早前已採取網上實名預約制，一開放登記即極速爆滿，但大家仍可於ZOA房間打卡及了解籌備接近兩年的「ZO&FRIENDS」創作理念。

 

「在雲朵中誕生，經常以慢動作表達溫柔態度」的ZOA

 

IPX （原稱LINE FRIENDS）與G-DRAGON聯手合作推出全新IP 「ZO&FRIENDS」並在全球多個地區開展POP-UP活動。

 

　　G-DRAGON從角色的命名、LOGO設計、世界觀設定、故事情節構思、產品開發 到POP-UP策劃的整個過程皆親自參與。雖然現場打卡位不算多，但都夠GD粉絲瘋狂自拍，超巨型ZOA超可愛，不要忘了一片雛菊旁的A&NE，另外還有期間限定店旁的百厭小精靈AKI與ZAKI打卡位，以及兩大鏡子打卡位，你可在鏡中戴上ZOA帽子影相呢！

 

「擁有獨特時尚感但喜愛多管閒事的俏皮可愛小雛菊」A&NE

 

從ZOA的彩色腳印中誕生的百厭小精靈AKI與ZAKI

 

可愛插畫

留意，ZO&FRIENDS POP-UP 內的「ZO&FRIENDS商品發售專區」於早前已採取網上實名預約制，一開放登記即極速爆滿！成功取得ZO&FRIENDS官方商品發售專區的各位，可於已預約的指定時段最早30分鐘前進入指定等候區進行實名認證手續，完成手續後即可獲得購物卡進場購買 ZO&FRIENDS 商品。如超出已預約的進場時段的開始時間10分鐘後到場，預約入場證將立即失效，並不會獲大會安排其他時段進場，亦無法再重新預約。大家謹記攜帶附有相片的身份證明文件並安排時間入場。

 

 

 

 

「ZO&FRIENDS 商品發售專區」營運時間

2025年7月30日：晚上6時正至晚上8時正 

2025年7月31日至8月31日：上午11時正至晚上8時正

 

除此之外，ZOA房間內展示出多幅表達ZO&FRIENDS世界觀的畫作作品及播放藝術家的創作理念的分享影片，讓大家可以親自直觀地感受 ZO&FRIENDS 的獨特世界觀及故事。

粉絲更不能錯過主題部屋，內亦有乖巧的ZOA大公仔以及播放 GD 創作時的精彩片段。

 

場內有不少主題插畫及鏡子打卡位。

 

ZO&FRIENDS 1ST POP-UP

日期：2025年7月30日（6-8pm）、7月31日至8月31日（11am-8pm）

地點：銅鑼灣時代廣場二樓中庭

 

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