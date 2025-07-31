香港首個籃球升級再造計劃，回收條件及收集點詳情

你屋企有冇一個曾經伴你成長歲月的籃球，或者已經打到甩甩地皮的籃球？有就啱晒，因為籃球都有得回收！社企「Eco-Greenergy 綠行俠」舉行香港首個「籃球升級再造計劃」，旨在減少籃球運動產生及被棄置到堆填區的可重用物料，並升級再造成產品，即睇籃球回收條件及收集點詳情。

如果你家中的籃球已經甩皮 / 最外層磨蝕、籃球變型及漏氣，唔一定要丟咗佢！香港有首個回收籃球回收再造計劃，社企Eco-Greenergy 綠行俠新推的籃球回收再造計劃，即日至12 月31日回收符合條件的籃球，已回收的籃球主要用作升級再造成其他產品。他們於社交平台表示製作過程當中，難免會產生耗材，同時積極在業界搜尋回收商，回收橡膠、尼龍、真皮、合成皮等零碎材料。

究竟籃球邊幾部分可以回收呢？首先我們要了解籃球的製作材料，根據網頁「籃球筆記」的資料，籃球主要用橡膠、尼龍、真皮及合成皮製成，由最內層到外層的結構，包括球膽由黑色橡膠製成，在內膽表面均勻纏繞的一條籃球專用尼龍絲，中膽則是內膽和表皮之間的橡膠支撐結構，之後到表皮（分為真皮、橡膠、合成皮等三大類），以及籃球充氣通道的球嘴。可惜的是，橡膠、尼龍、真皮及合成皮等物料分別也未有普遍的社區回收點，而製成籃球後更難以分拆，做不到 物料分類循環再造成新的原材料。

如果家中有不需要用的籃球，不妨支持「籃球升級再造計劃」，回收的籃球不限數量、牌子、型號、尺寸、顏色及物料，回收前請先將籃球放氣，以便存放，而且籃球需要基本乾淨。已回收的籃球將作回收用途，如用作工業生產流程原材料，以及升級再造為手作小家品。回收地點包括葵涌綠行俠陳列室、灣仔修頓場館Southorn Direct動向修頓 體育用品店。

灣仔修頓場館Southorn Direct動向修頓 體育用品店是回收點之一。

Eco-Greenergy 綠行俠於社交平台表示，Spalding 籃球打波用就手感麻麻，唔夠「啜」手、唔夠Grip，但適合用於升級再造。

回收點之一Southorn Direct動向修頓 體育用品店

回收點之一修頓場館

籃球回收再造計劃

回收日期︰即日至2025年12 月31日

回收要求：

1. 數量、牌子、型號、尺寸、顏色、物料不拘

2. 請先將籃球放氣，以便存放

3. 基本乾淨

回收地點：

1. 綠行俠陳列室

地址︰葵涌大連排道35-41號金基工業大廈14樓B室（如未有職員當值，可放閘外）

2. 修頓場館Southorn Direct動向修頓 體育用品店

地址︰灣仔莊士頓道111號修頓場館地下

營業時間：星期一、三至六：12pm - 8pm、 星期二：休息、 星期日及公眾假期：12pm - 6pm

https://www.eco-greenergy.com/zh-hant/pages/zero-waste-basketball-campaign