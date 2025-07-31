海洋公園大熊貓龍鳳胎1歲生日慶典︰免費派長壽麵+生日襟章、全新打卡位、美食精品推介

準備迎接大熊貓龍鳳胎加加、得得的一歲盛大生日慶典未？大熊貓狂熱將於八月再度席捲全城，海洋公園有一系列慶祝活動、全新打卡位、大熊貓寶寶生日主題商品及美食推介。另外，凡於8月15日至17日入園，更有機會獲免費派發生日頭帶、襟章及長壽麵！

海洋公園設計不同大熊貓龍鳳胎1歲生日慶典活動，2025年8月15日至8月17日公園訪客將有機會獲得驚喜禮品，包括長壽麵、生日頭帶及襟章，數量有限送完即止。你更可於沉浸式氛圍感受生日慶典的歡樂氣氛，一系列活潑生動的 Panda Friends 裝置，以及水槍畫師用水畫出大熊 貓的可愛模樣，盡展繽紛活力，加上現場樂隊的傾力演出，生日氣氛瀰漫每個角 落。

2025年8月15日至8月17日公園訪客將有機會獲得驚喜禮品。

各位熊貓fans可親身製作加加和得得的專屬生日卡，在園內六個獨特印章站蓋上不同顏色的印章，便可疊印出可愛熊貓圖案，珍藏難忘時刻。除了同一對生日壽星打卡，另外萬勿錯過「孖住行 生日遊」，巨型充氣版加加和得得將與 Panda Friends 團隊及華麗蛋糕陣在園內巡 遊。

「光影盛夜」— 大熊貓生日特別版有加加和得得的大型光雕投影，加上震撼的水幕特效和舞動噴泉效果。

如果家中小朋友與加加和得得同年同月同日（出生 日期為2024年8月15日）並在香港出生，可參加8月15日大熊貓龍鳳胎盛大生日派對，成功參與的小朋友更有機會獲贈由海洋公園及贊助商送出的生日禮物包！詳情參考海洋公園網頁。

報名方法：

．小壽星家庭：家長可透過海洋公園官方Facebook及Instagram專頁的指定帖文留言 報名。即日（2025年7月24日）起至8月4日接受報名。留言最有心思和創意的 參加者將贏得派對入場門票，並於2025年8月5日收到訊息通知。成功取得活動 席位家庭須於入場時出示子女出生證明書以供核實。

． 海洋公園全年會員或「家姐細佬後援會」會員： 報名將透過海洋公園官方網站以 先到先得形式進行。報名日期為2025年7月30日上午11時至8月13日晚上11 時 59 分。成功取得活動席位的成員將收到電郵通知。參加者須於入場時出示確認 電郵及有效會籍以供核實。

主題美食及精品

海洋公園亦新推大熊貓龍鳳胎一歲生日主題商品，7月下旬起於園内指定紀念品店、K11 Musea紀念品店及海洋公園官方網店有售， 7月29日起單一消費淨價滿HK$400即送 大熊貓寶寶生日襟章1個。另外主題美食於8月8日至24日期間於「水都餅店」及「熊貓薈」供應，fans不可錯過！

大熊貓寶寶玩樂時刻音樂盒$438個

大熊貓寶寶1歲生日限定紫色連衣裙套裝/ 淺藍色禮服套裝 $88件

家姐加加–騎木馬毛公仔$288件、細佬得得–頭巾造型毛公仔 $248件

Let’s Party熊貓白色童裝T恤 $ 250件、Happy Panda Cubs米色成人T恤 $ 270件、 Good Vibes 熊貓白色童裝T恤 $ 250件

Panda Friends 派對系列

盈盈樂樂與寶寶印章（4件裝）$170套、盈盈樂樂與寶寶生日卡$50張

盈盈與寶寶金屬胸針$55個、家姐加加與細佬得得金屬胸針$55個、樂樂與寶寶金屬胸針 $55個

大熊貓寶寶生日襟章7月29日起，單一消費淨價滿HK$400即送 大熊貓寶寶生日襟章1個

大熊貓住宿證–加加 或 大熊貓住宿證–得得甜品拼盤$98份/set

加加得得一歲生日 朱古力杯子蛋糕$48件

可口可樂™熊貓隨行杯 及2罐可口可樂®330毫升高罐裝$88 組合價

大熊貓龍鳳胎1歲慶典

日期︰2025年8 月15日

https://www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/giant-panda-twin-cubs-one-year-old-celebration?ref=hp-main