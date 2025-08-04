屯馬線CHIIKAWA DAYS主題列車啟航！尖東站聲效閘機及主題列車模型精品

CHIIKAWA DAYS大型特展開幕全城熱話中，今日返工返學有無遇上CHIIKAWA DAYS屯馬線主題列車？即日至8 月31日，屯馬線推出以夜間森林作背景的主題列車，乘客沿途投入吉伊卡哇與好友們的可愛世界。另外，港鐵尖東站指定出入閘機換上角色新裝，並驚喜加入吉伊卡哇聲效，同時五個港鐵站亦設主題場景打卡位。港鐵系列商品同日於MTR e-Store網上、金鐘及香港西九龍站等指定門市開售！

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直擊「CHIIKAWA DAYS」大型特展︰三大打卡展區+新加場次+毛公仔飲茶系列+入場須知

全城CHIIKAWA熱潮︰主題美食、輕鐵列車打卡，香港限定精品及8 月特展合集

全新主題列車登陸全港最長的屯馬線，穿梭沿綫27個車站，fans有足夠時間打卡！

CHIIKAWA DAYS屯馬線線主題列車啟航

即日至 8 月31日，港鐵加推CHIIKAWA DAYS屯馬線主題列車，車廂設計以故事中的夜間森林和絢麗的煙花作背景，彷如與設計上的吉伊卡哇及好友們等角色一同置身夜間森林，更與稍前推出的「CHIIKAWA DAYS主題輕鐵列車」形成日與夜對比，粉絲們一定要體驗兩款不同的主題列車！

日期：即日起至2025年8月31日

每日首班及尾班車開出時間如下

由屯門站開出 首班 尾班 星期一至五 06:04 21:47 星期六 06:07 21:42 星期日 06:56 20:05

尖東站指定閘機有驚喜

尖東站化身成為CHIIKAWA DAYS主題車站，客務中心（近J出入口）與部分車站牆身站內充滿住吉伊卡哇、小八同兔兔嘅蹤影，出入閘時經指定閘機成功過閘仲會聽到吉伊卡哇嘅聲效歡迎大家！即日至8月31日，太古站、將軍澳站、香港站、九龍站同香港西九龍站都設有吉伊卡哇、小八同兔兔以港鐵站經典馬賽克牆做佈景嘅立牌藝術裝置，粉絲們盡情與心愛角色打卡！

太古站、將軍澳站、香港站、九龍站及香港西九龍站設有主題打卡場景。

港鐵站 位置 太古站 車站大堂，近D/E出入口 將軍澳站 車站大堂，近A出入口 香港站 東涌線車站大堂（閘內收費區），近31號舖 九龍站 東涌綫車站大堂， 近C出入口 香港西九龍站 車站B1 層，近B1-7號鋪

限定港鐵站主題襟章

同時，MTR Mobile於即日至8月31日期間推出「CHIIKAWA DAYS 站站遊蹤」:《密密搭 · 賞襟章》活動，MTR Mobile會員只需於8月18日或之前於活動頁面完成登記，並使用已連結MTR Mobile賬戶的八達通乘搭港鐵[1]，每階段累積合資格車程[2]次數最多的首14,000名合資格會員即可得到一次扭蛋機會，於上述指定車站的扭蛋機隨機獲取其中一款CHIIKAWA DAYS港鐵站主題襟章。

港鐵系列CHIIKAWA DAYS主題商品

港鐵系列CHIIKAWA DAYS主題商品，即日起在MTR e-Store網上、金鐘及香港西九龍站門市、輕鐵兆康站及CHIIKAWA DAYS大型特展內（指定商品）開售！除了「1:87 CHIIKAWA主題列車模型」、「CHIIKAWA DAYS 主題合金列車及八達通套裝」﹐「CHIIKAWA DAYS 主題回力車」等獨家列車造型商品，其他人氣商品如主題立牌、吊飾、A4文件夾套裝及可折疊手提袋等都結合了港鐵車站元素於設計當中，數量有限，售完即止。

「CHIIKAWA DAYS站站遊蹤」活動

詳情：https://www.mtr.com.hk/ch/customer/main/chiikawa-days.html