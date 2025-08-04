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04/08/2025

香港快運限時優惠：福岡／廣島／高松 來回$356起！飛福岡包登機行李連稅只需$1,153 中秋節都有平機票！

#玩樂旅遊熱話 #著數優惠 #香港快運 #旅遊 #HK Express #限時優惠 #日本 #福岡 #高松 #廣島 #平機票
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Text: Katty Wu

　　又有平機票！香港快運航空剛剛推出限時優惠，由香港直飛福岡、廣島、高松，來回只是$356！香港人最愛的福岡，暑假及中秋前後還有平機票，最平只是$1,153！預訂日期到明晚（8月5日）晚上11時45分，出發日期由2025年8月18日至2026年3月15日，快些約朋友秋天睇紅葉或冬天賞雪！

 

　　雖然暑假過了一半，但亦代表還有一半，現在計劃去旅行仍未遲！這次香港快運的限時優惠，暑假都適用，包括一件隨身物品及一件登機行李，來回福岡只是$1,153起，來回廣島及高松更分別低至$1,031及$1,052！香港至福岡每日最多有5對航班，可以揀早去晚返，快閃3、4日都無問題！幫大家check過，中秋節前後都有優惠！

 

 

　　去福岡，或者大家都想shopping，就算加購20公斤寄艙行李，來回亦只是$1,373！反而去廣島及高松加購20公斤寄艙行李，票價分別要$1,451及$1,472，比福岡更貴！

 

預訂日期：即時至2025年8月5日（23:45）

旅遊日期：2025年8月18日至2026年3月15日

 

冬天去福岡，必定要去糸島的蠔小島食燒蠔及燒海鮮！（圖片來源：糸島市観光協会）

 

香港快運航空

網址：hkexpress.com

 

 

 

 

 

 

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