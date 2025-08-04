大館《光影邊緣---香港電影的臥底世界》︰重現《無間道》經典場景與九大電影打卡位，電影級美術團隊設計體驗裝置

戲迷必睇電影主題展覽推介！中環大館現正舉行《光影邊緣---香港電影的臥底世界》，九大打卡場景向8齣香港經典臥底電影致敬，包括《邊緣人》、《龍虎風雲》、《英雄本色II》、《辣手神探》、《龍在邊緣》、《無間道》、《門徒》及《掃毒》。當中《無間道》經典場景大家最有共鳴，重演香港飛車動作場面場景有睇頭，不得不讚嘆本地電影級美術團隊的功力，場景勁細緻一一呈現電影中細節，你更可於展覽欣賞珍貴劇本手稿及獎座。

要數香港電影獨特之處，「臥底」是其中一個最具香港特色的電影題材，最近大家除了重溫電影中以善惡之間的衝突為骨幹的故事外，更可參觀大館舉行的「光影邊緣─香港電影的臥底世界」。向8齣香港經典臥底電影致敬，包括：《邊緣人》（章國明導演，1981）、《龍虎風雲》（林嶺東導演，1987）、《英雄本色II》（吳宇森導演，1987）、《辣手神探》（吳宇森導演，1992）、《龍在邊緣》（霍耀良導演，1999）、《無間道》（劉偉強、麥兆輝導演，2002）、《門徒》（爾冬陞導演，2007）及《掃毒》（陳木勝導演，2013），帶大家追逐影像裡─以至真實中的香港臥底身影。展覽由電影級的美術團隊在館內重現多個精彩電影場景及體驗裝置，將戲中場景仔細還原，各位戲迷不可錯過！

（圖片來源︰陳詠燊 Sunnyhahaha fb）

（圖片來源︰陳詠燊 Sunnyhahaha fb）

展覽得到「香港電影工作者總會」全力支持，由電影級的美術團隊在館內重現多個精彩電影場景及體驗裝置。（圖片來源︰陳詠燊 Sunnyhahaha fb）

展覽中兩輛真車撞入中環大館的動作定鏡最為矚目，原來無論是製作過程、甚至場內擺位裝置原本花不少功夫。根據陳詠燊導演於其社交平台分享，指由於大館是一個古蹟，為了保育他們不可以破壞館內建築結構，只可以用巨型座地鋼架架起裝置。為了配合旁邊展示的八十年代攝影器材，團隊特意找來兩輛八十年代的房車，在元朗的工場將車撞向地下，做出撞車形態！跟著再就著力學與美感，在工場將兩輛撞爛了的房車組成好現在的造型。

展覽場景「橫掃片場」，為了配合旁邊展示的八十年代攝影器材，團隊特意找來兩輛八十年代的房車。

他分享說，由於場地沒有供大型展品出入的巨型大閘口，團隊於工場結合好整個形態，確定好所有方向角度力學全部合符要求後，再記低所有角度與數據，之後將她完全拆散，送來大館，逐件逐件運入場館，再重新裝嵌，變回一樣一樣。原來這件展品有這樣的故事，大家參觀時記得落足眼力仔細欣賞！

展覽場景「我是…」《無間道》fans必到打卡位。

展覽場景「被遺忘的房間」《無間道》電影中梁朝偉飾演陳永仁，與陳慧琳飾演的心理學家會面的場景。

展覽場景「電影門徙」，展出《無間道》的故事分鏡圖

展覽場景「無間交易」廟街監視對面監聽單位場景，你可以扮《無間道》梁朝偉飾演陳永仁於窗邊打摩思密碼的經典一幕。

除了《無間道》經典場景，還有張國榮於《英雄本色II》在電話亭打電話畀老婆的場景，《龍虎風雲》中周潤發與李修賢等人匿埋鐵皮屋打卡位，部分展覽更有強光及煙霧效果。各位戲迷除咗打卡，更可於展覽中欣賞一眾頂尖製作人慷慨借出珍貴劇本手稿及獎座，以及大量關於卧底同臥底電影的寶貴資料，值得認真深度遊，真係可以行足幾個鐘！

展覽場景「命在邊緣」，香港電影中經典卧底角色你數得出幾多個？

展覽場景「辣手茶樓」

大館「光影邊緣—香港電影的臥底世界」

日期：2025 年 8 ⽉ 1 ⽇⾄ 10 ⽉ 5 ⽇

時間：上午 11 時⾄晚上 7 時

地點：大館 01 座警察總部⼤樓 LG1 樓及 LG2 樓複式展室

門票：標準票港幣$25，優惠票港幣$15（適用於全日制學生、60歲或以上長者及殘疾人士），四歲或以下兒童免費入場

購票方式：Klook購票平台；少量門票可於大館01座警察總部大樓G樓售票處現場購買

https://www.taikwun.hk/zh/programme/detail/undercover-underworld/1636