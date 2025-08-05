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05/08/2025

又有平機票！大灣區航空推限時優惠：仙台機票半價！$1,300來回包20kg行李連稅

#大灣區航空 #GBA #玩樂旅遊熱話 #旅遊 #著數優惠 #平機票 #日本 #限時優惠 #仙台
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Text: Katty Wu

　　昨天才剛剛跟大家分享過香港快運航空的福岡、廣島及高松的機票優惠，昨晚就見到大灣區航空（GBA）出手，推出日本仙台機票半價優惠！由即時起至8月10日，可以到GBA官網領取優惠券，憑券預訂仙台來回機票時，可獲得50%折扣！有成個禮拜給大家約親戚朋友，這個限時優惠非常貼心！

 

　　這個優惠只適用於來回仙台的航班，即是必需由香港飛仙台，再由仙台飛返香港，旅遊日期由即日起至2025年9月26日，逗留日期為2-7日（即頭尾3-8日）。。現時GBA每星期只得2對航班飛仙台，每星期一及星期六，去程由香港出發時間為上午10:15，於下午3:25抵達，回程仙台出發時間是下午4:25，於晚上8:25到香港。

 

我幫大家check過，用這個50%折扣，來回仙台機票最平只是$1,300，已經包括20公斤行李及稅項，都幾抵玩！

 

去到官網主頁，撳左邊的「即搶優惠券」，就可以看到圖下方的介紹，撳「按此」去到「專屬優惠劵」的頁面。

 

於「專屬優惠劵」頁面內，就可以見到「仙台50%折扣優惠券大放送」，按下「立即領取」就可以見到優惠碼。

 

記住，別於搜尋航班時輸入「優惠碼」，要去到訂機票的頁面（如圖），才輸入優惠碼，就可以見到機票價錢減了50%！

 

大灣區航空

網址：www.greaterbay-airlines.com

 

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