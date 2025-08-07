香港快運推大阪平機票：來回低至$356！出發日期至明年3月中 睇紅葉／賞雪最適合

連續3日有航空公司推出日本的平機票，記者每日都被「攻擊」！只恨年假太少（錢亦很少），平機票太多！今日香港快運推出大阪的機票優惠，來回低至$356！旅遊日期去到明年3月中，即是可以睇紅葉、賞雪，甚至是賞河津櫻！今次的限時優惠預訂日期至8月10日，有多兩日同朋友商量及向公司請假，很貼心！

香港快運每日有3至5對大阪的航班，記者今次都有幫大過check過，除了聖誕及農曆年前後，幾乎日日都仍然有平飛！包括一件隨身物品及一件登機行李的「經濟飛」，來回連稅只是$1,171，包登機行李及20公斤的「隨心飛」，來回連稅是$1,711。

記者找到12月29日早機飛，1月2日晚機返，都只是$1,171！實在太吸引！

預訂日期：即時至2025年8月10日（23：45）

旅遊日期：2025年8月25日至2026年3月15日

香港快運航空

網址：www.hkexpress.com