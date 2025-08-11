  • 報價
  • 極速報價
  • 全文搜索
11/08/2025

全國生態日活動︰綠綠賞81.5折換禮品、免費開放濕地公園及嘉道理農場暨植物園、海洋公園限定禮品

#嘉道理農場暨植物園 #海洋公園 #生態導賞 #濕地公園 #免費 #環保 #香港好去處 #週末好去處 #綠綠賞 #本地遊 #全國生態日
Text: Eunice Chow Photo: 鄉郊保育辦公室網站、香港生物多樣性資訊站、大嘥鬼fb

　　第三屆全國生態日將於8 月15日舉行，特區政府與非政府機構推出多項特別活動及優惠，最著數有綠綠賞81.5折換禮品！另外，濕地公園、嘉道理農場暨植物園及鳳園保育區亦免費開放並舉行生態導賞，大家可把握機會入場親親大自然，8 月15日當日凡入場海洋公園的朋友可獲限定禮品。

 

 

　　國家自2023起將每年8月15日定為全國生態日，以提高社會生態文明和環境保護意識，貫徹「綠水青山就是金山銀山」的重要理念。當日多個地方舉行有特別活動及優惠，即睇以下精選介紹。

 

　　• 綠綠賞「全國生態日」8.15折特別折日。市民可於8 月15日只此一天透過「綠綠賞」手機應用程式，或在環境保護署轄下「綠在區區」回收環保站和回收便利點（不包括回收流動點），可以81.5% 所需的「綠綠賞」積分兌換心儀禮品或電子禮券。今次折扣優惠不適用於超市現金券及餐飲美食禮券，每款禮品只限享有一次折扣，積分折扣會於稍後以回贈方式發放至「綠綠賞」帳戶。禮品及電子禮券數量有限，換完即止。

 

折扣後「綠綠賞」獎賞兌換表

 

815全國生態日2025 –特別折日詳情

 

　　• 香港濕地公園將於8月15日免費開放，並於場內提供免費公眾導賞團。

 

 

　　• 免費生態導賞團睇螢火蟲。漁農自然護理署（漁護署）會在城門郊野公園及獅子會自然教育中心舉辦四場生態導賞團，和在大埔滘自然護理區於晚上與公眾分享觀賞螢火蟲的要點，讓市民探索本地野生動物，認識香港美麗又獨特的自然生態。 

 

 

　　除此之外，超過30間非政府機構將分別提供一系列特別活動和優惠，包括免費開放設施、提供免費生態導賞團、夜間導賞、工作坊和講座等。環境及生態局轄下的鄉郊保育辦公室亦會於9月9日至17日期間，在荃灣荃新天地二期中庭進行為期九日的全國生態日專題展覽，透過不同展品及互動遊戲，提高公眾對香港自然保育及環境保護的認識及關注。

 

　　• 嘉道理農場暨植物園8月15日免費入場。當日嘉道理農場暨植物園將舉辦一系列生態活動，包括 認「蜥」外來物種 - 白唇樹蜥、自然粉彩工作坊 -《小魚》、自然絮語：大埔、植物全接觸、生態導賞：蝴蝶萬花筒、DIY木材工作坊 - 製作鑰匙扣/木塊繪畫、在家種食工作坊、動物全接觸及 溪流生態探索之旅，提高大家對環境保護和可持續發展的關注，工作坊名額有限，需預先報名。

 

 

報名詳情 https://www.kfbg.org/tc/events/national-ecology-day

 

　　• 海洋公園免費派發消暑神器。由8月15日至31日，海洋公園將於亞洲動物天地及香港賽馬會四川奇珍館的排隊區派發環保扇，每日設特定數量，送完即止！ 

 

 

　　• 派大熊貓蓋印明信片及大熊貓擴香石。香港海洋公園保育基金（保育基金）為慶祝全國生態日和港產大熊貓龍鳳胎加加、得得一歲生日，保育基金於8 月15日10am-4pm特意舉辦四川大熊貓保育教育展覽，讓公眾認識及了解四川及香港兩地對大熊貓的保育工作。展覽期間更會派發大熊貓蓋印明信片及大熊貓擴香石，數量有限，送完即止。

 

 

　　• 鳳園保育區8 月15日全日免費開放。訪客可在當天前往鳳園文化及生態教育中心登記以獲取免費的即日通行證。

 

 

　　• 首屆荔窩，在！嘉年華。響應 8.15「全國生態日」，無止橋慈善基金主辦、香港鄉郊基金協辦首屆「荔窩，在！嘉年華」，8月16日將舉辦一系列體驗活動，例如工作坊、市集、導賞團、Busking以及互動遊戲等等，藉此增強公眾對環境保護嘅意識，推廣生境、物種和客家文化嘅保育。

 

 

 

　　全國生態日專題展覽，以及有關特別活動和優惠的詳情，已上載至鄉郊保育辦公室網站和漁護署的香港生物多樣性資訊站和其他參與組織的網頁或社交媒體平台。

 

etnet.com.hk