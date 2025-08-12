  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

12/08/2025

海港城《G‑DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》香港站︰沉浸式媒體藝術展+4.4米巨大雛菊裝置+周邊商品

#打卡 #海港城 #香港好去處 #藝術展 #G-Dragon #商場 #週末好去處 #G‑DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch香港站
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: SEEIN觀界

　　G-DRAGON早前完成於香港舉行世界巡迴演唱會，大家係未仲沉醉於這位K-POP王者的世界？咁就一定要去睇《G‑DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》香港站，藝術展將於 8月15日至9月7日尖沙咀海港城登場，呈現G-DRAGON結合高科技與藝術的概念。Fans打卡冇停手之餘，更可現場購買韓國原廠周邊商品！

 

 

　　G-DRAGON所屬的全球AI娛樂科技公司Galaxy Corporation，攜手內容方案公司Creative MUT（簡稱MUT）及中國區合作方SEEIN觀界宣佈共同打造的藝術展《G‑DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》加開香港站，展覽門票即日起於Klook平台獨家發售，每張為港幣$188。 

 

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》東京站

 

　　今年三月，G-DRAGON於首爾盛大推出其第三張概念專輯 ‘Übermensch’，並推出同名的媒體藝術展《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》造成轟動，旋即成為打卡熱點，並於開啟全球巡展，東京站及台北站引發朝聖風潮，締造驚人的紀錄與話題熱度。

 

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》東京站

 

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》東京站

 

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》東京站

 

　　《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》結合虛擬實境（VR）、3D立體動態圖像及即時浮空投影（Hologram）等尖端技術，打造出與G-DRAGON零距離接觸的沈浸式場景體驗，完整詮釋G-DRAGON第三張正規專輯《Übermensch》（意即「超人」）的核心訊息，並以數碼媒體藝術形式呈現其創作哲學。展覽透過數碼媒體語言，將「自我超越」、「藝術的自由」 與 「對未來的想像力」 三大核心理念具體呈現，讓粉絲深入探索GD的創作宇宙及《Übermensch》專輯背後的藝術哲學與G‑DRAGON獨有的創作世界觀。

 

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》東京站

 

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》東京站

 

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》台北站

 

　　是次香港站展覽將在海港城海洋中心四樓及港威商場大堂I，打造「沉浸－互動－共鳴」三大體驗空間。觀眾可透過VR技術，沉浸式體驗G-DRAGON最新單曲〈TAKE ME〉的精彩演出。

 

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》台北站

 

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》台北站

 

　　 此外，展覽亦同步運用多台5G Hologram浮空投影裝置，播放〈TAKE ME〉與〈IBELONGIIU〉兩首表演影像，螢幕邊框僅2公分，營造出極致真實的臨場感。東京站及台北站展區均以投影技術呈現影象，而香港站展區則特別採用雙面LED屏幕打造長廊，結合音效打造雙重感官體驗，猶如G-DRAGON陪粉絲一齊探索他的世界觀。場內更會限量發售來自韓國原廠進口的週邊商品，並預計推出限量福袋購買活動，極具收藏價值！ 

 

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》台北站

 

　　是次展覽也特別於海港城港威商場大堂I設置限定裝置藝術，包括最吸睛的是象徵G-DRAGON創作精神的「Daisy Garden」，展出高達4.4米的巨大雛菊裝置，是不可錯過的打卡聖地！

 

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》台北站

 

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》香港站

展覽日期︰2025年8月15日（星期四）至9月7日（星期日）

地點︰尖沙咀海港城海洋中心四樓及港威商場大堂I

開放時間：早上10時30分至晚上9時30分（每日11個場次，每場一個小時）

門票價格︰港幣$188（已包含手續費$12）

售票詳情︰開賣時間8月11日（星期一）中午12時於Klook獨家發售                                     

https://s.klook.com/gdragonexhibitionhk（網頁將於門票開賣當天生效）

官方Instagram  https://www.instagram.com/i_i_exh/

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#打卡 #海港城 #香港好去處 #藝術展 #G-Dragon #商場 #週末好去處 #G‑DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch香港站
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國締造南高加索和約的虛妄

14/08/2025 11:30

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk