大熊貓龍鳳胎生日特別版天星小輪︰尖沙咀線啟航與山頂道設Panda Friends期間限定店

為慶祝港產大熊貓龍鳳胎寶寶加加和得得的一歲生日，海洋公園聯同文化體育及旅遊局、香港旅遊發展局及天星小輪，特設期間限定「大熊貓龍鳳胎生日特別版天星小輪」。而位於山頂道花園的Panda Friends裝置和期間限定店8月份逢周末營業，各位 fans又多個打卡位同shopping好去處，參與這對寶貝的全城慶祝活動。

特別版天星小輪穿梭維多利亞港兩岸，於「中環往返尖沙咀」及「灣仔往返尖沙咀」兩條主要航線亮相，即日起至2025年 10 月 12 日期間提供服務。天星小輪頂除有可愛的大熊貓龍鳳胎寶寶加加和得得裝置，小輪內亦有大熊貓龍鳳胎寶寶加加和得得慶祝生日布置。

大熊貓龍鳳胎生日特別版天星小輪

日期︰ 2025 年 8 月 13 日至 10 月 12 日

航線︰「中環往返尖沙咀」及「灣仔往返尖沙咀」

香港旅遊發展局尖沙咀旅客諮詢中心亦換上大熊貓主題新裝。

除此之外，位於山頂道花園的 Panda Friends 裝置和期間限定店，將於8月份逢周末營業，提供獨家周邊商品及紀念品供選購。全港 32 條旅遊熱門街道陸續換上大熊貓主題路牌，設計融入龍鳳胎成長照、地道美食、文化特色及著名地標，山頂盧吉道新增則有大熊貓加加和得得的主題路牌，每塊路牌各有特色，大家不妨努力「集郵」打卡。

召集世界好友暢遊香港賀生日

https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/what-s-new/panda.html