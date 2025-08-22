西九巨大LULU豬亮相！首個大型輕氣球聖誕巡遊「Merry Balloon」，20個人氣IP角色維港現身

近日有網民發現，西九半空有巨大LULU豬快閃現身超級可愛，疑似為香港首個大型輕氣球巡遊「Merry Balloon」宣傳活動！據知，今個聖誕將迎來首個大規模「Merry Balloon」卡通輕氣球巡遊活動，屆時近20個深受大人小朋友喜愛的國際和本地人氣IP角色，將化身巨型輕氣球，於維港上空翱翔，為大家帶來前所未有的聖誕氣氛。

圖片來源︰i_am_jay_9797@Threads 提供

作為香港首個IP 聯乘盛事，屆時除了壓軸巡遊外，更有不同城市尋寶體驗，帶領市民與旅客穿梭香港各大特色景點，從繁華街頭到隱世角落發掘隱藏的樂趣，有如走進夢幻遊樂場一樣充滿驚喜。想知更多有關首個大型輕氣球巡遊「Merry Balloon」活動，記得留意etnet密切的報導！