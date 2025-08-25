25/08/2025
東京馬拉松2026｜不用抽籤！以渣打國泰Mastercard簽賬滿$6,800 即有機會兌換參賽名額
一年一度的東京馬拉松，不僅是全球焦點所在的盛事，亦是無數跑手夢寐以求的賽事。參賽名額極為搶手，一席難求，身邊有不少朋友抽籤都抽到氣餒！不過，機會來了！最近有信用卡舉辦了一個推廣活動，只要簽賬滿指定金額，就可以獲得機會，兌換東京馬拉松2026的參賽名額！不用抽籤！先到先得！
由即日起至2025年9月20日，渣打國泰Mastercard客戶只需憑卡登記，並累積合資格簽賬滿港幣$6,800或以上，便可以獲得機會，兌換東京馬拉松2026的參賽名額或官方紀念品，禮品超過2,000份！合資格信用卡客戶將於2025年10月27日或之前收到電郵通知，內附兌換禮品（參賽名額或官方紀念品）的指引。禮品數量有限，換完即止。
東京馬拉松2026：渣打國泰Mastercard推廣活動
網址：https://pay.cathaypacific.com/zh_HK/exclusive-offers/TM_CX.html
