26/08/2025

荃灣蓮塘口岸巴士新線開通：限定單程$20優惠！將軍澳新都城新增單程$40

#著數優惠 #大灣區 #荃灣 #北上玩樂 #北上食買玩 #蓮塘口岸 #玩樂旅遊 #旅遊 #新都城 #將軍澳
Text: Eunice Chow Photo: 環島中港通

　　港人喜歡假日北上玩樂，今個月環島中港通新開通2條蓮塘口岸巴士路線，荃灣及將軍澳街坊有福了！即日起至9月30日【荃灣．蓮塘口岸】新開線優惠，單程票價只需要HK$20，每日12個班次。將軍澳新都城蓮塘口岸線亦新開通，一程巴士已經可以直達蓮塘口岸，交通方便。

 

 

　　荃灣街坊北上又有多個選擇，環島中港通【荃灣．蓮塘口岸】路線正式開通，以後往返荃灣同蓮塘口岸更加方便快捷！即日起至9月30日設新開線優惠，單程票價只需要HK$20 (原價HK$30)。每日有12 班，上車地點為荃灣德海街 (千色匯譚仔雲南米線對面)。

 

 

　　荃灣德海街去程時間︰08:10、09:10、10:10、11:10、12:10、13:10、14:10、15:10、16:10、17:10、18:10、18:40

 

環島中港通【荃灣．蓮塘口岸】路線去程時間

 

　　回程共10 個班次，落車點可以揀荃灣青山公路 (千色店)：荃灣青山公路 - 荃灣段99-147附近、，或者荃灣如心廣場 (荃灣西站D口)：荃灣如心廣場旁 (大河道停車灣)。

 

　　荃灣青山公路 (千色店)、荃灣如心廣場回程時間︰09:35、10:35、11:35、12:35、13:35、14:35、15:35、16:35、17:35、18:35

 

環島中港通【荃灣．蓮塘口岸】路線回程時間

 

荃灣．蓮塘口岸線路詳情

上車站點：荃灣德海街：千色匯譚仔雲南米線對面

落車站點：荃灣青山公路 (千色店)：荃灣青山公路 - 荃灣段99-147附近、 荃灣如心廣場 (荃灣西站D口)：荃灣如心廣場旁 (大河道停車灣)

 

將軍澳新都城蓮塘口岸線新開通

 

　　除此之外，除了之前已經有坑口東港城蓮塘口岸線，環島中港通將軍澳新都城蓮塘口岸線重磅開通，票價只需HK$40。官網顯示每日有11班，據知中途可能會有2-3個站，但視乎不同班次而定！今次新增新都城去蓮塘口岸線路，回程乘客亦可選擇既有的蓮塘口岸到東港城線路。

 

 

　　環島中港通【將軍澳新都城蓮塘口岸】線路去程每日有11個班次，時間如下:08:10、09:10、10:10、11:25、12:25、13:25、14:25、15:25、16:25、17:25、18:25。

 

環島中港通【將軍澳新都城蓮塘口岸】線路去程時間

 

　　留意，回程落車地點為坑口東港城，時間如下: 09:50、10:50、11:50、12:50、13:50、14:50、15:50、16:50、17:50、18:50、19:50

 

環島中港通【將軍澳新都城蓮塘口岸】線路回程時間

 

•    將軍澳新都城蓮塘口岸線路詳情
上車站點︰將軍澳欣景路8號新都城二期地面巴士總站「六十年華」餐廳旁

•    蓮塘口岸將軍澳東港城線路詳情
落車站點︰將軍澳東港城：重華路8號東港城商場地下的士站(港鐵坑口站)

 

環島中港通

https://www.tilchinalink.com/

