27/08/2025

海洋公園全年會籍限時88折︰獨家9折買哈囉喂全園祭門票，水上樂園門票低至半價

Text: Eunice Chow Photo: 香港海洋公園fb

　　海洋公園全年會籍限時88折！凡於 8月28日至11月2日購買成人及學生全年會籍，即享88折優惠，低至港幣$862成為全年會員，購證日起365日內開放入場日無限次進入暢玩。你更可獨家9折優惠購買指定「哈囉喂全園祭2025」門票，玩轉六大驚嚇體驗，以及水上樂園水花狂歡入場門票低至半價！

 

 

　　想隨時入園探大熊貓寶寶加加、得得 ，或準備於萬聖節暢玩哈囉喂全園祭2025，咁就不可錯過現正舉行哈囉喂限時優惠！8月28日至11月2日88折入手購買海洋公園全年會籍，折扣後成人會籍HK$1,214（原價HK$1,380）、學生會籍HK$862（原價HK$980），你更可享一系列著數優惠。

 

 

　　今年哈囉喂，海洋公園頑魂當道，全新六大驚嚇體驗將挑戰你的心慌極限，加入互動元素等你直闖詭異盲盒開箱血腥噩夢，揭開香港多宗奇案的恐怖真相，再走入恐懼實驗室、邪靈大宅、喰人森林和亡靈墓地！海洋公園全年會籍會員可獨家9折優惠，購買指定「哈囉喂全園祭2025」驚嚇體驗門票。

 

 

　　除此之外，即日起至2025年11月30日，憑有效全年會員證於園內任何紀念品店，換領攤位遊戲優惠券一套。每套包括四張「買滿$50送額外$50」攤位遊戲券及一張遊戲獎品升級券。全年會籍持有人可於購證日起365日內，於公園營業及開放入場日無限次進入（休園日除外）。公園開放日及條款或會不時調整，詳情請參閱海洋公園網站及全年會籍使用條款。

 

 

獨家水上樂園低至半價

 

　　海洋公園全年會員即日起至2025年9月7日可享用專屬特別優惠重返水上樂園，水花狂歡平日入場門票低至5折優惠。每位全年會員可享一共四個名額購買優惠門票，讓您以低至港幣$108盡情玩樂！留意，門票有效期至2025 年9 月7日。

 

成人平日（只限星期一至四，公眾假期及休園日除外）5折優惠價錢︰$155（原價港幣$310）

小童（3-11歲） 或學生 平日5折優惠價錢︰港幣$108（原價港幣$217）

成人所有日期（休園日除外）︰7折優惠價錢︰港幣$272（原價港幣$388）

小童（3-11歲） 或學生- 所有日期（休園日除外）7折優惠價錢︰港幣$190（原價港幣$272）

 

 

海洋公園全年會籍哈囉喂88折優惠限時推廣

優惠期：2025年8月28日上午10時至11月2日下午11時59分

成人會籍：港幣$1,214（原價港幣$1,380）[12歲或以上]

學生會籍：港幣$862（原價港幣$980）[12歲或以上全日制學生]

詳情︰https://hkoceanpark.com/4fR9xVD

 

#海洋公園 #著數優惠 #哈囉喂全園祭2025 #海洋公園全年會籍 #水上樂園 #香港好去處 #Jetso #週末好去處 #hotDeals
