大灣區航空限時優惠：富國島來回機票$150起！包20公斤託運行李

以往的暑假，身邊最多人去日本玩，但今年情況有點不同，不少人都轉投富國島的懷抱，特別是有小朋友的家庭！或者不少香港人都覺得這個地方有新鮮感，所以特別受歡迎，大灣區航空（GBA）早前更宣布增加9、10月去富國島的班次！GBA今日（8月28日）推出快閃優惠，來回機票最平只需$150，價錢已包括20公斤託運行李，好抵玩！未去過的朋友，是時候去探索一下新的旅遊目的地了！

這次快閃優惠，只得4天，預訂日期由即時到8月31日，10月27日至12月18日出發，來回最平$150，10月5日至26日出發，來回最平$300，這個價錢已經包括一件7公斤手提行李及一件20公斤託運行李。記者幫大家check過機票，連稅及雜費，最平$1,112，11月中部分日子仍有平飛，想去玩就要快手！

雖然來回只是$150，但最後的總票價要$1,112，不過都算抵玩。

這是稅項及其他雜用，航空公司附加費/燃油附加費要$530。

11月中部分日子仍有平飛，想去玩就要快手！

大灣區航空

網址：https://www.greaterbay-airlines.com/hk/zh_HK.html