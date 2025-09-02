  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

02/09/2025

香港港航機票優惠｜中／日／韓／台／泰／越 共16個航點 來回機票最平$250起 包1-2件行李

#玩樂旅遊熱話 #東京 #大阪 #平機票 #台北 #旅遊 #香港航空 #Hong Kong Airlines
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　終於等到香港港航出手推出優惠機票！這次「Mid-Year Mega Sale 4.0」提供了16個航點可以選擇，包括東京、大阪、福岡、首爾、台北、曼谷、上海、峴港等多個旅遊熱點，來回票價只需$250起，價錢已包括至少一件23公斤的寄艙行李！購票日期由即日起至9月14日，有兩星期可以慢慢計劃，但平機票都是手快有手慢無，跟家人或朋友傾好就去買吧！

 

16個航點及票價如下：

 

 

　　出發日期由即日至2025年12月17日，留意，部分航點特惠價錢只適用於指定出發時段，供應量亦視乎航班載客情況而有所調整。記者check過台北、東京及大阪，來回票價最平分別只需$970、$1,539及$1,457，價錢已包裝稅項及雜費，更包2件23公斤的寄艙行李，最適合想去掃貨的朋友！

 

來回台北機票最平$970。

 

來回東京機票最平$1,539。

 

來回大阪機票最平$1,457。

 

銷售日期：2025年9月1日至9月14日

出發日期：2025年9月1日至12月17日

機票期限：來回機票需介乎2至7日停留

 

香港航空

網址：按此

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#玩樂旅遊熱話 #東京 #大阪 #平機票 #台北 #旅遊 #香港航空 #Hong Kong Airlines
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

發達國家反移民浪潮中的逆流

02/09/2025 14:13

大國博弈

關稅戰 | 美國上訴法院裁定特朗普關稅不合法，料白宮會交由最...

01/09/2025 12:06

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，發鈔行連環加息，渣打6個月港元定...

31/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk