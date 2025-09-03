03/09/2025
香港深圳龍崗巴士買一送一：$70來回，大運天地騎馬、親子樂園、貓舍與超大生態公園推介
Eunice Chow
Eunice Chow
假日北上最想去一個地方有齊食買玩三大元素，小朋友放電之餘，大人又可以chill吓行商場或公園chill下慢活！深圳龍崗大運天地是一個融合商業、休閒、文化及生態景觀的綜合性商業體，與人工湖與綠地為伴，環境舒適，是北上玩樂好去處之一！最近，永東巴士新推期間限定巴士專線買一送一 $70來回優惠，幾抵玩！
上月底永東巴士新站點-大運天地服務站正式投入服務，特設開通優惠龍崗A線車票買1送1，即日起至9 月30日來回車票只需$70 （原價$70單程/$110往返） 。大家訂票時要注意，官網訂票需直接選「來回票」才享優惠，龍崗B線/香港迪士尼/香港國際機場不適用此優惠，優惠於永東售票官網、香港各門店同步 。
交通係方便咗又平咗，但有咩玩先？大運天地位於深圳龍崗區，是一個融合商業、休閒、文化及生態景觀的綜合性商業體，商場與人工湖與綠地為伴，環境舒適。商業面積約6.5萬平方米，設置南、中、北三個區域，食買玩都有不同選擇，適合一家大小出遊，是北上玩樂好去處之一！
（圖片來源︰kkday）
（圖片來源︰kkday）
喜歡戶外活動的朋友，或者想小朋友一嘗騎馬樂，大運天地戶外馬場共有馬15匹，你可參觀小馬之家，與小馬互動及餵食，和參加兒童/成人馬術體驗課，另有更衣區、休息區、寄存區、脫換裝備區。
深圳大運天地
講到吃喝玩樂點可以唔提深圳大運天地，6.56萬平方米放式商業街區集購物、餐飲、休閑娛樂超過200+品牌進駐，一家大小可以玩足一天！南區以運動親子為主題，包括 安踏冠軍旗艦店、 I.T獨棟概念店、 李寧1990高端線、 Lululemon熱汗教室、MELAND CLUB親子樂園，其中MELAND CLUB親子樂園讓小朋友進行角色扮演及探索體驗。
Meland Club親子樂園（龍崗大運店）
地址：深圳市龍崗區龍翔大道萬象大運天地南區SL201號
營業時間：10:00-21:00
中區則是潮人打卡核心，有 MUJI龍崗首店、 KKV色彩王國（2000㎡｜15米彩虹貨架牆）、 中央廣場更有週末藝術市集、寵物派對等。北區為湖景休閑美食區，用餐同時享受美景，或於 日落劇場階梯、 濕地觀鳥平台休息chill 下。如果你是貓奴，爪爪喵星球•貓舍必令你樂而忘返，奴才可以擼貓、餵食及歎咖啡飲品，休閒享受假期。
爪爪·貓舍（龍崗大運店）
地址：深圳市龍崗區大運路大運天地購物中心北區1棟NL203A號（駱駝店旁邊）
營業時間：10:00-22:00
深圳大運中心體育館
與商場相鄰的大運中心體育館是國際級雙料場館，曾舉行不少體育賽事及演唱會，如周杰倫、Taylor Swift及BLACKPINK等。
與商場相鄰的大運中心體育館（圖片來源︰kkday）
深圳大運公園
深圳大運公園佔地4.18平方公里，是個超大生態公園有龍崗區隱世綠肺之稱！ 四大景觀包括神仙湖欣賞黑天鵝戲水，同時亦是觀鳥聖地，U型湖及純白書吧打卡一流，而3.6萬平方米大草坪可露營、野餐及於專業單車徑踏單車。
圖片來源︰深圳政府在線
圖片來源︰深圳政府在線
深圳大運公園
開放時間：全天開放
地址：深圳市龍崗區龍翔大道大運中心西側
香港市區-龍崗A線買1送1優惠
日期：2025年8月26日 - 9月30日
票價︰原價$70單程/$110往返），優惠期內 $70單程票買1送1，買去程送回程
永東巴士大運天地服務站
地點︰深圳龍崗區黃閣路大運中心體育館東北門（近體育館1地下車庫出入口旁）
深圳龍崗A線香港上落車站點
• 旺角油麻地
• 尖沙咀中港城
• 沙田希爾頓中心
• 觀塘APM
• 鑽石山荷里活
• 經蓮塘口岸每日38個來回班次
深圳龍崗A線龍崗上落車站點
• A線龍崗大運天地、龍崗萬科廣場
• B線龍崗星河COCO PARK/山姆、龍崗萬科廣場
查詢班次時間、線上購票
https://www.myeebus.com/eebusfans/
查詢︰3760 0888
