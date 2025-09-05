「香港國際熱氣球節」首日直擊：$880門票是否不值？幻想與現實的落差！

相隔一星期，中環又發生了一件成為城中熱話的事──「有得睇無得坐」熱氣球節，這件事絕對比「8萬蚊香檳騙案」多很多「受害人」！作為香港首屆「國際熱氣球節」，不少人應該都很期待大量色彩繽紛、造型獨特的巨型熱氣球，齊齊亮相中環海旁，再加上美食攤檔、攤位遊戲、巨星的舞台表演，這個嘉年華「應該」很精彩！

「香港國際熱氣球節」由昨日（9月4日）起一連4日於中環海濱活動空間舉行，記者亦有入場參與。（讓我先戴頭盔，雖然我們是獲邀採訪，不用自費購票入場，但這篇文章絕對無任何廣告成分，純粹是個人體驗後的感想。）於8月29日發出的新聞稿中，曾經介紹將會有「首次登陸香港的熱氣球繫留定點飛體驗，參與者可安全升至10至20米高空」，官網亦有寫這個體驗收費每位$580，但只限當日現場購票，「每日名額將視乎當日天氣狀況及飛行人員專業判斷而定」。

但昨天官方活動專頁卻突然宣布：「大會很高興獲政府批發繫留熱氣球於場內升空供展示用途，惟有關批准現階段只可供持相關執照之專業飛行技術人員乘坐，暫未能接載一般市民。」即時引起不少已購票準備入場坐熱氣球的朋友不滿！

昨日下午6時，才見到第一個熱氣球「出場」，比官方預定時間遲了1小時。（攝影：Katty）

全晚就只有這兩個載著「專業飛行技術人員」升空的巨型熱氣球，其餘的熱氣球只停留在地面。（攝影：Katty）

可能不少人都有看過其他地方熱氣球節的照片，畫面都很震撼，加上官網的「設計圖片」，大家總會香港首個熱氣球節有點憧憬，在中環摩天大廈的夜景襯托下，應該會很夢幻吧！熱氣球有得睇無得坐，都起碼「有得睇」，但結果卻「不太好睇」！

剛剛舉行完畢的「臺灣國際熱氣球嘉年華」。（圖片來源：Facebook@臺灣國際熱氣球嘉年華）

無比較無傷害，香港的熱氣球節，看上去很「冷清」，最大煞風景是後面的地盤及吊臂！（攝影：Katty）

官網的「設計圖片」，令大家都對熱氣球節抱有幻想。

大會指活動現場將展示2個巨型熱氣球、2個高達20米的大型熱氣球，以及8個11米高的小型熱氣球，這些氣球來自加拿大、英國、德國、日本等地，部分更曾在國際知名熱氣球節如美國阿爾伯克基或日本佐賀參展，但數目太少，而且昨日很多小型熱氣球都東歪西倒，完全不是直立的，感覺稀疏，沒有幻想中的震撼場面。

場內的熱氣球，大部分時間都是維持這個東歪西倒的狀態！值得留意是中間那個小型熱氣球，是大會特別配合容祖兒的新歌而訂製的，不過這個色彩繽紛的糖果熱氣球，全晚都沒有「站起來」！（攝影：Katty）

全場最受歡迎的大熊貓及小熊貓熱氣球。（攝影：Katty）

晚上當中環寫字樓的燈亮著後，畫面構圖比較漂亮，不過要等熱氣球「點火」，才會發光。（攝影：Katty）

可愛的大熊貓熱氣球只是曇花一現，很快便「收了工」，所以送一張close-up給大家！（攝影：Katty）

小小的招財貓熱氣球，都很可愛。（攝影：Katty）

全晚最精彩的，就是「熱氣球燈光匯演」，熱氣球會隨著音樂的節奏閃亮（點火及熄火），是打卡的最佳時機。（攝影：Katty）

不知哪來的醒獅，跟熱氣球不太match，很古怪！（攝影：Katty）

晚上的票價成人要$880，學生及長者$440，如果單是看熱氣球，老實說，真的很貴，非常不值得。不過，我卻覺得，貴，是因為每晚上台表演的嘉賓！第一晚有容祖兒、關智斌及鄧小巧等；第二晚有LMF及Serrini等；第三晚有RubberBand、周國賢及ToNick等；第四晚有古巨基、Tyson Yoshi、Gin Lee、泳兒等，這些一線巨星，如果開演唱會，最貴的飛起碼$1,080！如果你肯表演前早一兩個鐘開始企在台前，就已經比坐亞博第一行還要近！若換了是Mirror、姜濤、Anson Lo、MC等偶像，他們的fans應該覺得$880是超值！所以，我覺得，大會應該分開收費，只看熱氣球的，應該收平一點。

場內只有企位，人並不算很多，隨便走過都可以很接近舞台。（攝影：Katty）

場內設有十多個賣飲品及美食的攤檔，數目不算多，但卻有驚喜！包括米芝蓮推薦超人氣泰菜「泰排檔」、由亞洲最佳女廚May Chow創立的「Little Bao」、尖沙咀人氣奧地利酒吧「PROSIT」、Clockenflap音樂節大受歡迎的「邪惡炸雞」，亦有港式雞蛋仔及格仔餅等，價錢亦算合理。不過最失望就是「攤位遊戲」，結果只見到有夾公仔機！

場內設有十多個賣飲品及美食的攤檔，定價亦算合理。（攝影：Katty）

最意想不到是可以吃到「泰排檔」的串燒，各$68！（攝影：Katty）

人見人愛的街頭小食雞蛋仔，$40。（攝影：Katty）

降溫必飲的沙冰，$40。（攝影：Katty）

少爺拉格啤酒，$90。（攝影：Katty）

「Little Bao」招牌豬腩包包，$78。（攝影：Katty）

特式炒薯，$50。（攝影：Katty）

焦糖布甸，$25。（攝影：Katty）

超可愛的熱氣球氫氣球，$58。（攝影：Katty）

攤位遊戲只有夾公仔機。（攝影：Katty）

格格不入的電單車表演。（攝影：Katty）

網址：https://www.habfest.com/zh