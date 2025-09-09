Sanrio角色排名感謝祭｜啟德AIRSIDE 巡遊＋限定店+南豐紗廠市集

Sanrio粉絲今個星期一定要去啟德AIRSIDE，事關為慶祝舉行40周年2025 Sanrio character ranking 感謝祭，11位Sanrio角色齊集現身，當然包括新鮮出爐的香港區三甲Cinnamoroll、Kuromi與Hello Kitty。粉絲更可於主題期間限定店入貨及夢幻打卡區 selfie，另外南豐紗廠將於10月有多場Sanrio主題市集，選購可愛與創意兼備手作精品。

Cinnamoroll、Kuromi與Hello Kitty 啟德AIRSIDE期間限定店

香港區三甲角色︰Cinnamoroll、Kuromi及Hello Kitty主題期間限定店於AIRSIDE登場，內有新款角色精品，包括Sanrio characters動物圖紋系列鑰匙扣、文具、時尚配件及日常小物等。同場更有角色專屬互動專區與打卡裝置，粉絲必到！

9月13日六是大日子！AIRSIDE露天廣場及啟德中央公園將舉行「2025 Sanrio character ranking 感謝祭── 夢幻星舞巡遊盛典」，由三甲代表：Cinnamoroll、Kuromi與Hello Kitty領銜登場，與Sanrio人氣角色My Melody、Little Twin Stars、Pompompurin、Hangyodon、Ahiru No Pekkle、Minna No Tabo、Bad Badtz-Maru共Sanrio 11位人氣角色，與粉絲打卡、互動、全情投入Sanrio世界。9 月14日、19日及20日三位年度之星舉行「We Love You All 抱抱見面會」，只要消費滿指定金額即有機會參與，粉絲們不要錯過！

南豐紗廠Sanrio主題週末市集

Sanrio 首次進駐南豐紗廠帶來週末市集聯乘企劃，人氣插畫師皮忠將三甲角色化身創作主角，注入地道香港元素。Sanrio Hong Kong與愛協再次合作，活動期間於愛協攤位購物或購買慈善獎券，即有機會參加「Cinnamoroll見面會」，與今年再次勇奪Sanrio character ranking香港區冠軍的Cinnamoroll見面合照，有關換領詳情將於稍後公佈，請密切關注官方社交媒體。

「2025 Sanrio character ranking 感謝祭──週末市集聯乘企劃@南豐紗廠」

日期：2025年10月4至5日、11至12日、25至26日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：南豐紗廠六廠1樓

愛協「貓隻領域護理計劃（CCCP）」25周年展覽

日期：2025年10月４日至26日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：南豐紗廠

「2025 Sanrio character ranking 感謝祭── Cinnamoroll見面會」

日期：2025年10月26日（星期日）

時間：下午4:30 – 5:00

地點：南豐紗廠

有關換領詳情將於稍後公佈，請密切關注官方社交媒體。