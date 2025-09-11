  • 報價
11/09/2025

進擊的巨人展FINAL香港首展！巨人大戰劇場+八大展區+珍貴手稿＋限定商品

#Shopping #香港好去處 #啟德 #TheTwins雙子匯 #打卡熱點 #期間限定店 #週末好去處 #進擊的巨人展FINAL
Text: Eunice Chow Photo: 曼迪香港、The Twins Hong Kong 香港雙子匯

　　日本官方正式授權「進擊的巨人展FINAL」首次登陸啟德The Twins 雙子匯！主題特展有八大主題區展出200幅作者諫山創珍貴手稿，再加9米巨人大戰劇場，以及「進擊的巨人展」巨人破牆打卡位，還有大量全新周邊產品，各位巨人迷準備好未？

 

 

　　展覽由開幕劇場「人生的選擇」開始，選擇成為「進擊的巨人」故事中「牆內／牆外」的人，展區回應「牆的世界」，以真實聳立的「牆」區分出兩個世界，根據前展區的選擇，欣賞到不一樣的原畫展品。主筆諫山創表示希望大家於展覽，能看到在漫畫中因為印刷而看不見的部分，像是重複塗白修正的地方，就某種意義上，他覺得原稿就像是立體物一般。

 

　　

展覽由開幕劇場「人生的選擇」開始，選擇成為「進擊的巨人」故事中「牆內／牆外」的人

 

「超大型巨人破牆」的經典場景區，白天和晚上的效果完全不同！

 

【原畫的世界2「衝突與死鬥」】

 

展覽重頭戲之一「巨人大戰」立體劇場，參觀者於寬度9米的超巨大型螢幕欣賞立體劇場，整個展區將化身為進擊的巨人中的世界。總長10分鐘的兩段動畫絕對讓粉絲有身臨其境的感覺，體驗在戰場上展開的「牆內」與「牆外」之爭。現場更實品展示「慘劇的跡象」，將漫畫中巨人們的戰爭而被摧毀的世界立體化，展出「海邊的貝殼」、「里維的斗篷」、「艾爾文的繩結領帶」、「亞妮的戒指」、「漢吉的護目鏡」等情景。

 

「巨人大戰」立體劇場

 

實品展示「慘劇的跡象」——艾爾文的繩結領帶

 

　　為讓大家深入了解角色們的獨特魅力，艾連、米卡莎、阿爾敏、艾爾文、里維、漢吉、約翰、吉克、萊納等一一展出登場，讓粉絲們從原畫中觀察各階段人物刻畫的細膩氛圍。訪談「創作出故事的人」則呈現諫山創老師的訪談影片及10年間的草稿創作展示，漫畫迷必要仔細欣賞。

 

大會溫馨提示︰《巨人大戰立體劇場》、《作者訪談區》及《商品販售區》嚴格禁止拍照錄影。

 

　　現場Pop Up Store有不少香港限定周邊產品，包括壓克力色紙、全新設計壓克力場景組、收藏圖卡及迷你壓克力磚。現場消費滿 $299 即送展覽限定直式紙袋，滿 $499 再送橫式大紙袋，數量有限。

 

 

【進擊的巨人展FINAL ver. HONGKONG】

時間：2025.9.9-2025.10.26 

地點：SOGO 啟德店 The Twins–10/F

特展官網：https://www.mightymedia.co.jp/kyojinten-exhib-hk/

線上預約：https://inline.app/booking/attackontitan_hk/exhibition

 

etnet.com.hk