十一國慶12大優惠︱戲院半價 + 濕地公園、博物館、馬場免費，康樂設施抽籤任玩攻略

為慶祝中華人民共和國成立七十六周年，政府和社會各界將推出連串特別優惠及活動，當日全港商業戲院10月1日的戲票半價，康文署多項收費康樂設施和博物館展覽，以及香港濕地公園免費入場。昂坪360和香港海洋公園將推出門票折扣優惠，大館、山頂纜車及香港杜莎夫人蠟像館亦會向持票訪客贈送紀念品，即睇12大消閒玩樂優惠詳情。

• 全港商業戲院10月1日的戲票半價

免費入場

• 康樂設施免費玩

康文署將於10月1日開放多項收費康樂及文化設施予市民免費使用，注意每人可獲分派最多一節免費康樂設施。包括：

室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、單車賽道＊和舞蹈室；戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、射箭場＊和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）

公眾游泳池︰不需要預約，泳池開放時段前入口處排隊輪候，先到先得，額滿即止（不包括灣仔游泳池及因年度維修而暫停開放的港島東游泳池、大角咀游泳池、何文田游泳池、青衣西南游泳池、東昌街游泳池及屏山天水圍游泳池）

水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇則供營友免費使用）預訂健身室、單車賽道、運動攀登牆、射箭場以及水上活動中心艇隻，須持有相關資歷證明，詳情 https://www.lcsd.gov.hk/tc/freeuseday/conditions.html

9月17至20日：透過「SmartPLAY康體通」以個人方式提交抽籤申請

每份申請最多可包括3個抽籤選項

如果想修改提交咗嘅申請，可以喺9月20日晚上11點59分截止前更改

9月23日：公布電腦抽籤分配結果

成功中籤嘅用戶會收到SmartPLAY系統通知中籤段節

9月25日：以「先到先得」方式預訂剩餘段節

未獲上述抽籤安排分派免費段節或未曾抽籤嘅市民，可以透過SmartPLAY系統以「先到先得」方式預訂剩餘段節。





• 康文署轄下的博物館及藝術空間均免費入場（香港太空館天象廳節目除外；孫中山紀念館現正進行優化工程而暫停開放。）

• 活化歷史建築伙伴計劃的14個項目亦於九月中至十月底期間加開免費導賞團，以及推出餐飲、消費及住宿優惠等。

https://www.nationalday76.gov.hk/public/pdf/offer/14Projects.pdf



• 香港濕地公園免費入場

• 香港賽馬會在沙田馬場舉行國慶賽馬日，市民除了可免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席（另行收費場所除外），更可以七六折優惠享用指定餐飲食品及選購指定禮品。

• 香港藝術館的專題展覽「鑑古識今 — 敏求精舍六十五周年」免費開放









入場門票優惠著數

• 香港海洋公園標準入場門票八五折優惠（10 月1日至5日），成人票價：457元（原價：538元）， 小童票價：229元（原價：269元）國慶日訪客在香港海洋公園小食亭惠顧熊貓主題食品或飲品，或於禮品店購買熊貓產品單一消費淨價滿300元，可享八五折優惠。



• 昂坪360 3至11歲小童可享昂坪360來回纜車（標準車廂）門票七六折優惠



• 大館「光影邊緣 — 香港電影的臥底世界」展覽10月1日門票的持有人可免費獲贈限量周邊商品一份。 參加大館導賞團即可免費獲得大館獨家筆記本。 大館FAN尊享Stecco Natura Gelaterie意式雪糕及雪條買一送一優惠。以上優惠名額有限，先到先得。







大館「光影邊緣 — 香港電影的臥底世界」展覽



• 持有山頂纜車門票的訪客，每人可在山頂纜車中環總站換領第六代山頂纜車特別版磁石一個，名額1 000個，先到先得。山頂纜車中環總站的香港杜莎夫人蠟像館專櫃購買入場門票或套票的賓客，可獲贈紀念品乙份，數量有限，送完即止

• 西九文化區9月1日至11月14日舉行西九秋日慶典，提供西九文化區餐廳及商鋪的折扣與優惠，結合藝文展覽與表演。





www.nationalday76.gov.hk