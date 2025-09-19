  • 報價
19/09/2025

尖沙咀金普頓酒店正式開業：495間全海景客房 每晚$2,098起！20米維港美景恒溫天際泳池

Text: Katty Wu

　　金普頓酒店是洲際酒店集團旗下的品牌，全球有超過70間酒店，大部分都位於美國，近年亦擴展其版圖至歐洲及亞洲，包括倫敦、巴黎、東京、曼谷及台北等，而備受注目的香港尖沙咀金普頓酒店（Kimpton Tsim Sha Tsui Hong Kong）於9月16日正式開幕。

 


位於中間道的尖沙咀金普頓酒店，前身是海員俱樂部，重建後低層是新的海員俱樂部。（攝影：Katty）

 

　　尖沙咀金普頓酒店樓高50層，共有495間客房，是全球規模最大的金普頓酒店。記者開業前一天率先入內參觀，踏入位於15樓酒店大堂的一刻，即刻被窗外的維港景色及兩層高樓底的咖啡廳吸引著。貫徹品牌精品酒店的特質，設計時尚細緻，又不失奢華，感覺舒適。

 


酒店大堂咖啡廳Birdsong，高高的樓底，充足的日光，感覺悠閒舒適。酒店跟與香港知名咖啡烘焙品牌Elephant Grounds合作研磨的咖啡豆，在這裡，可以喝到專業精品咖啡師以的手沖咖啡，以及每天在酒店內新鮮烘焙的西式包點。（攝影：Katty）

 


位於15樓的大堂景致開揚，可以欣賞到維港的景色。（攝影：Katty）

 


這條貫穿大堂、餐廳與宴會廳的旋轉樓梯，應該很快就會成為打卡熱點。（攝影：Katty）

 

　　全間酒店最矚目的地方，絕對是酒店頂層的20米恆溫天際泳池！坐升降機到頂樓，一打開「車立」門，從落地玻璃往外看，見到太陽傘、沙灘椅、泳池、維港及會展，景致漂亮得很，禁不住「嘩～～」一聲叫了出來！感覺有點似當年第一次踏足新加坡濱海灣金沙酒店的頂樓，「車立」門打開就見到無邊際泳池，非常震撼！

 


打開「車立」門就見到這個景象，很難不「嘩～～」吧！感覺很超現實，有點像多啦A夢的「隨意門」！（攝影：Katty）

 


20米長的泳池，全年恒溫，秋冬天都可以望著維港暢泳，更想在這裡欣賞香港島的夜景及看煙花！（攝影：Katty）

 

　　除了可從「正面」欣賞到維港及港島的美景之外，泳池的救生員還告訴我，有機會要在這裡看日出：「我今天看到太陽從雲升上來，非常漂亮！」旁邊另一位救生員補充：「其實都很適合看日落，十分浪漫！」因為頂層採用近乎360度的設計，所以無論是東邊的日出，或是西邊的日落，都可以盡收眼底。

 


就算不打算游水，都可以躺在沙灘椅上享受日光浴。（攝影：Katty）

 


天際泳池的東端，可以看到九龍東的海岸線，景色同樣優美。（攝影：Katty）

 

　　酒店住客當然可以享用無敵靚景泳池，非住客的話，可以考慮到旁邊的屋頂酒吧「Swim Club」，同樣位於天際線之上，以拉丁美洲的活力與南地中海的雅緻做設計靈感，營造出時尚且愜意的環境，最適合與三五知己來歡聚暢飲。如果追求更私密的空間，旁邊還有一間只得8席的隱秘酒吧「High Dive」，不過這次預覽未有機會入去看看。

 


時尚雅緻的屋頂酒吧「Swim Club」。（攝影：Katty）

 


在「Swim Club」可以品嘗到以當季新鮮在地食材調製的輕盈清爽雞尾酒。（攝影：Katty）

 


「Swim Club」設有露天座位，同樣可以盡覽維港的美景。（攝影：Katty）

 

　　酒店共有495間客房，分別位於18-48樓，最大的特色，是所有都是海景客房！房型主要有3種：Essential、Premium及有一房一廳的套房，面積由300呎到800呎左右，部分更設有可俯瞰維港的雲石浴缸或露台，非常奢華。

 


記者最喜歡的，就是每間房的門牌，都是參以香港品牌TWEMCO翻頁跳字鐘作為靈感做設計，又有型又有心思。不過，我問過職員，門牌號碼是固定的，不能翻頁！（攝影：Katty）

 


這間就是4201號套房，床邊有無敵維港景色雲石浴缸，應該不少人都想在這裡泡著泡泡浴打卡吧！（攝影：Katty）

 


套房的客廳同樣坐擁港景美景。（攝影：Katty）

 


客房配備復古Tivoli喇叭，時尚有型。（攝影：Katty）

 


浴室配備Dyson風筒。（攝影：Katty）

 


Mini bar亦很有心思，設有Nespresso咖啡機，再配以Loveramics厚燒瓷杯茶具，更能突出Elephant Grounds特調Nespresso咖啡膠囊的香味！另外還有充滿香港特色的零食，為住客送上驚喜。（攝影：Katty）

 

　　問過負責人，他們表示於官網訂房最平，套房每晚$5,980起，最多可供3人入住。但我覺得可以考慮住Essential，最平$2,098起；想一家人入住的話，就要揀Premium，最多可容納5位客人！當然，全部都有海景，亦有可以欣賞窗外景色的浴缸，很適合staycation！

 


Premium客房，同樣有無敵維港靚景，更有獨立的浴缸，可以欣賞窗外景色；當然亦有shower room（步入式淋浴間）。（攝影：Katty）

 


最基本的Essential客房，景觀同樣開揚，部分更可以睇日出；亦有獨立的浴缸。（攝影：Katty）

 

　　喜歡健身的朋友，可以盡情享用與HYROX合作建設的功能性健身中心，場館依照專業級標準建構，配置尖端器械，並完整對應HYROX於全球認可的8大標準功能訓練模組。另外，水療中心將會於明年啟用，內有桑拿房、蒸氣房、按摩池等。

 


健身中心24小時開放，想做就去做！（攝影：Katty）

 


預計明年啟用的全方位奢華水療中心。（攝影：Katty）

 

香港尖沙咀金普頓酒店

網址：https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/tw/zh/hong-kong/hkgkh/hoteldetail

#新酒店 #玩樂旅遊熱話 #Staycation #維港 #Kimpton Tsim Sha Tsui #天際泳池 #尖沙咀金普頓酒店 #Kimpton
