麥當勞50周年主題展10月登陸西九｜復刻首間餐廳+70年代餐牌燈箱+麥當勞叔叔打卡位

香港麥當勞最大規模主題展覽「香港麥當勞 I’m lovin’ it 50週年展」10月展開，公眾即日可訂購門票，近距離欣賞神還原50年前第一間餐廳及銅鑼灣百德新街舊街景，場內有70年代餐牌燈箱、收銀機、卡位座位、食物包裝、餐盤紙、汽水機以及麥當勞叔叔雕像等多個打卡位，充滿回憶殺，麥當勞fans不可錯過！

《重回1975年的起點》微電影由金像獎最佳男主角謝霆鋒飾演第一位麥當勞餐廳經理，與金像獎最佳男配角白只飾演麥當勞員工，回到1975年的起點。

香港麥當勞50週年微電影已經播出，故事由真人真事改編，娓娓道來麥當勞50年前正式進軍香港的「第一日」的故事，帶領大家時光倒流至位於銅鑼灣百德新街、第一間香港麥當勞餐廳開幕日－－1975年1月26日重溫當年盛大開幕的時刻。

微電影由金像級電影製作班底︰資深廣告導演蔡美詩執導，以及屢次榮獲金像獎「最佳剪接」的張叔平、「最佳美術指導及服裝造型設計」的文念中、「最佳視覺效果」黃宏達，以及「最佳原創電影音樂」陳光榮負責，大家可見第一間香港麥當勞餐廳及銅鑼灣百德新街舊街景，以及70年代百德新街上的不同店舖，神還原舊香港面貌，滿滿的集體回憶。

期間限定香港麥當勞 I’m lovin’ it 50週年展

10月1日至10月19日你都有機會置身微電影內打造的第一間餐廳及銅鑼灣百德新街舊場景打卡！「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」將於西九文化區藝術自由空間舉行，是香港麥當勞歷來最大規模的主題展覽。

展覽將由人見人愛的麥當勞叔叔、漢堡神偷、小飛飛、滑嘟嘟等耳熟能詳的麥當勞樂園人物為你導航，由1975年的起點出發，展開一場穿越半世紀的滋味時光之旅！大家可在展覽中參觀微電影裏神還原的1975年經典場景，包括第一間香港麥當勞餐廳，以及銅鑼灣百德新街的不同店舖，回味港式經典情懷。

展覽神還原第一間麥當勞餐廳

微電影呈現70年代餐牌燈箱、收銀機、啡色地磚、卡位座位。

餐廳的飲管桶、食物包裝、餐盤紙、汽水機，以及舊式電話和麥當勞叔叔雕像等製作一絲不苟。

微電影裏所用的單車、的士和私家車更是搜羅自70年代，重現當年美式快餐風格和街景情懷。

漢堡神偷、小飛飛以及滑嘟嘟帶你探索香港麥當勞50年來創造的種種滋味以及趣味時光，將一段段的經典回憶以創新方式重現大家眼前。歡迎各位麥當勞粉絲前來盡情玩樂，於趣味十足而又滿載回憶的多個大型打卡位拍照留念。

微電影中的每個細節，均經嚴謹查證，務求還原當年實況，如1975年第一間麥當勞餐廳開幕的場景。

公眾由即日起可登入麥當勞App經指定連結或以下活動網站：https://event.mcdonalds.com.hk/imlovinit-50th-exhibition/register訂購入場門票，每張門票只售港幣$35，門票收益將扣除部份成本後撥捐香港麥當勞叔叔之家慈善基金。門票先到先得，額滿即止。

香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展

日期： 2025年10月1日（星期三）至10月19日（星期日）

時間︰上午10時正至晚上10時正

地點︰西九文化區藝術自由空間

電子門票發售日期：即日起網上公開發售，先到先得，額滿即止。

電子門票價格︰港幣$35（門票收益將扣除部份成本後撥捐香港麥當勞叔叔之家慈善基金）

購票方法：即日起登入麥當勞App經指定連結訂票或⁠登入以下活動網站：https://event.mcdonalds.com.hk/imlovinit-50th-exhibition/register