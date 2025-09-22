  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    關稅戰
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

22/09/2025

10月維港海上大巡遊｜多啦 A 夢、LABUBU、滑嘟嘟及KAWS & 芝麻街巨型充氣雕塑，中環市集+主題餐飲＋早鳥門票攻略

#週末好去處 #市集 #著數優惠 #LABUBU #hotDeals #香港好去處 #中環 #滑嘟嘟 #Jetso #維港海上大巡遊 #多啦 A 夢 #KAWS & 芝麻街
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: AllRightsReserved（ARR）

　　大件事！全球首創「維港海上大巡遊」 將於10月25日舉行率先登場！最強人氣 IP多啦 A 夢、KAWS & 芝麻街、滑嘟嘟及 LABUBU 四大巨型海上充氣雕塑將於維港現身，11月1日更組成夢幻艦隊於維港兩岸暢遊。同期，中環海濱長廊舉行期間限定市集，買飛入場除了可於觀景台欣賞及打卡外，更有不同 IP 特色快閃店、主題餐飲、遊戲攤位、專屬打卡點，早鳥優惠門票將於 9 月 26 日開賣。

 

 

　　AllRightsReserved（ARR）策劃及主辦的全球首創「維港海上大巡遊」by AllRightsReserved（Water Parade by AllRightsReserved at Victoria Harbour），將破天荒匯聚風靡全球的人氣 IP 及藝術家，帶來兩大重點活動，四個 IP 角色將化身巨型海上充氣雕塑於 10 月 25 日起起在金鐘添馬公園對開海域公開展示，更會於 11 月 1 日組成史上最夢幻巡遊艦隊，在維港沿兩岸巡遊，穿梭九龍與香港島，令人期待，Fans 準備好未？

 

 

　　好得意呀！上星期四座巨型海上充氣雕塑首次試水亮相，包括多啦 A 夢、全新姿態 KAWS & 芝麻街（Elmo）、麥當勞人氣王滑嘟嘟以及知名香港藝術家龍家昇筆下、POP MART 旗下風靡全球的 LABUBU，見到角色於水面浮下浮下相當chill，好治癒！

 

 

　　是次活動將由兩大亮點組成，升位fans請記低以下重要日子！

 

四大巨型海上充氣雕塑「公開展示」：10 月 25 日起 至11月1日

 

　　四座世界級人氣 IP 巨型海上充氣雕塑，包括多啦 A 夢、KAWS & 芝麻街（Elmo）、滑嘟嘟及 LABUBU以全新及富創意設計姿勢亮相，當中最大更逾 20 米長。10 月 25 日起在金鐘添馬公園對開海域公開展示，直至巡遊日正式啟航。市民可免費沿中環海濱長廊欣賞，留意充氣雕塑或受天氣影響調整展示時段而不作另行通知。

 

　　市集更設有可享更 佳觀賞感受的觀景台，公眾可沿中西區海濱長廊地面觀賞充氣雕塑。

 

重頭戲 - 「海上巡遊日」：11 月 1 日

 

　　當日，雕塑將組成艦隊沿維港兩岸巡遊，穿梭九龍與香港島，市民與旅客可從不同角度觀賞。巡遊完成後，四座雕塑將在 11 月 1 當日離開維港， 11 月 1 日 傍晚起四座海上充氣雕塑將不再展示。

 

 

巡遊市集：10 月 25 日至 11 月 1 日

 

　　中西區海濱長廊中環段（近添馬公園）將於 10 月 25 日至 11 月 1 日舉辦為 期八天的「巡遊市集」，除了參與巡遊的多啦 A 夢、KAWS & 芝麻街及滑嘟嘟（LABUBU 並沒有參與巡遊市集），將加入更多國際 IP，包括 Netflix 史上最受歡迎的全球爆紅電影《KPop 獵魔女團》、Netflix 原創影集《怪奇物語》第 5 季和《魷魚 遊戲》、邁進 75 週年的 SNOOPY 與經典《花生漫畫》家族；以及迎接 40 週年的香港經典 TOLO 元祖橡皮鴨。

 

 

　　Fans可於市集不同 IP 特色的快閃店shopping，享用主題餐飲及玩遊戲攤位、打卡及扭蛋，其中快閃店限定紀念品包括部分海上雕塑的迷你版公仔、《KPop獵魔女團》的收藏 卡。

 

 

「巡遊市集」早鳥優惠門票 9 月 26 日開賣

 

　　「巡遊市集」早鳥優惠門票於 9 月 26 日中午 12 時起透過購票平台 KLOOK 預購，成人票由港幣 50 元起，小童票為港幣 40 元，數量有限，售完即止。另設即場發售門票，視乎現場門票實際發售情況。所有門票均附送價值港幣 20 元的紀念品優惠券，可於 11 月 1 日或之前現場使用。門票僅供入場，場內消費如紀念品、餐飲與遊戲攤位等須額外付費。門票詳情參閱購票平台細則。

 

　　憑紀念品優惠券於「巡遊市集」快閃店惠顧滿港幣 200 元或以上，可享港幣 20 元折扣優惠。此券可累積使用，每消費港幣 200 元可使用一張港幣 20 元折扣券，消費港幣 400 元可使用兩張港幣 20 元折扣券（共折扣港幣 40 元），如此類推。

 

 

「維港海上大巡遊」

日期︰ 2025 年 10 月 25 日（星期六）至 11 月 1 日（星期六） 

四座巨型海上充氣雕塑率先登場作「公開展示」（10 月 25 日起） 

地點：金鐘添馬公園對開海域 

「巡遊市集」（10 月 25 日至 11 月 1 日）

 地點：中西區海濱長廊中環段（毗鄰添馬公園） 

「海上巡遊日」（11 月 1 日） 

地點：維港兩岸

購票平台 KLOOK  https://s.klook.com/waterparade

官方網站 https://waterparade.com/

 

【你點睇？】英澳加葡承認巴勒斯坦國，你是否認同這些國家的做法？► 立即投票

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#週末好去處 #市集 #著數優惠 #LABUBU #hotDeals #香港好去處 #中環 #滑嘟嘟 #Jetso #維港海上大巡遊 #多啦 A 夢 #KAWS & 芝麻街
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

說說心理話

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk