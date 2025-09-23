機場7米THE MONSTERS巨型打卡位+LABUBU及ZIMOMO角色裝置，限量版手辦登場

去旅行第一張相梗係機場打卡！適逢THE MONSTERS系列誕生十周年，香港國際機場與藝術家龍家昇聯乘合作「THE MONSTERS × 香港國際機場」藝術體驗，離境大堂展出全球最巨型、高達7米的KING MON裝置成為焦點所在。另外，離境層禁區範圍亦有多個LABUBU及ZIMOMO打卡位，你仲有機會獲得限量版LABUBU手辦！

藝術家龍家昇及歌手張敬軒一同主持開幕儀式。

即日至11月9日機場又多個打卡位啦！機場離港層（L7）F 行段後（非禁區）正展出藝術家龍家昇全新創作、全球最巨型的KING MON藝術裝置。 這款機場限定版7米高KING MON手持紙飛機，身穿印有 “ HKG ” 字樣的T恤，將從香港國際機場出發，以多個 造型展開全球巡迴展。

機場限定版7米高KING MON裝置。

大家入咗閘仲有4個主題打卡位等你捕捉，離境層禁區範圍設有多個限定打卡位，展出四座1.5 米高的 LABUBU及 ZIMOMO 角色裝置，角色均配搭旅行主題配件，包括購物袋、行李箱及度假服飾等，其中兩座更配上以龍家昇手繪作品為藍本設計的打卡牆 。

機場離港層（L6）（禁區）Cartier 店鋪旁

機場離港層（L6）（禁區）Jaeger-LeCoultre 店鋪旁

機場離港層（L6）（禁區）Rimowa 店鋪旁

機場離港層（L6）（禁區）Longchamp 店鋪旁

除此以外，香港國際機場會於 9 月 25 至 10 月 15 日期間，舉行推廣活動，送出由龍家昇先生特別為是次合作設計的機場限量版 LABUBU@HKIA 手辦﹑THE MONSTERS貼紙及其他豐富獎，LABUBU粉絲不可錯過！

高 18 厘米的限量版 LABUBU 手辦

另外，凡於機場店鋪或 HKairportShop.com 網上商店消費，更可享 2X 積分，高達 8%回贈！詳情將於日內公布。有關「THE MONSTERS × 香港國際機場」的更多詳情， 請瀏覽以下網頁https://hkairportshop.com/eshop_zh/nationalday25

THE MONSTERS 藝術裝置

全球最巨型、7 米高 KING MON 藝術裝置

展出日期：即日起至 2025 年 11 月 9 日

位置：機場離港層（L7）F 行段後（非禁區）

4 座 1.5 米高 LABUBU / ZIMOMO 角色裝置

位置：機場離港層（L6）（禁區）Jaeger-LeCoultre 店鋪旁、Longchamp 店鋪旁、Rimowa 店鋪旁、Cartier 店鋪旁