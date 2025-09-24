十一國慶︱海洋公園門票餐飲紀念品85折+安安可可移居周年慶+10月中起暫別公眾

為慶祝十一國慶，海洋公園推出一系列優惠即日起至10月5日訪客可享入場門票，國慶日當日提供大熊貓主題餐飲及購物85折優惠。不經不覺，大熊貓安安可可移居香港快要一周年，公園特意安排一系列限定活動及優惠。各位熊貓fans 打算入園探安安、可可留意了，因為安安可可的棲息地將進行提升工程，期間兩隻熊貓將暫別公眾，大家記住把握時間同佢哋見面啦！

國慶日優惠

為迎接2025年10月1日國慶日，海洋公園將推出一系列優惠。即日起至10月5日，訪客可享入場門票85折優惠。而10月1日當天，訪客於小食亭可享大熊貓主題餐飲85折，於禮品店購買大熊貓精品滿港幣300元亦可享85折優惠。

安安可可移居周年慶

大熊貓安安和可可於去年9月26日抵港，時光飛逝，話咁快已經一周年，在動物護理員悉心照料下，配合精心設計的豐容活動，安安和可可已適應在海洋公園的新生活。牠們飲食變得多元化，會進食更多種類的竹子、高纖餅乾與水果及窩窩頭，而最愛的食物是竹筍、竹竿和窩窩頭。

海洋公園公司動物及保育執行總監祝效忠指出，安安個性溫柔而敏感，個子高大、食相豪邁的牠，同時也心思細密，能察覺到最微細的環境變化，與牠強壯的外表相映成趣。

可可則是個性獨立的『夜貓』，喜歡晚上活動。牠愛沉醉於自我空間，但隨著對護理員的信任日漸深厚，現在牠常常主動走到門邊要求搔背。

為慶祝安安、可可加入香港大家庭一年，凡於2025年9月26及27日探訪安安和可可，訪客有機會獲得驚喜紀念品，並可留言為牠們送上祝福。9月26日當天公園更會為安安、可可準備特別的環境豐容物「玩具」，為牠們送上驚喜。

免費熊貓主題工作坊

9月26日還會舉辦特別版大熊貓「便」利紙工作坊，參加者會使用經過消毒的安安或可可糞便製作再造紙，過程趣味十足又環保。工作坊分五節進行，共設100個名額，訪客可於當日上午十時開始親臨「香港賽馬會四川奇珍館」領取活動入場票，名額先到先得。

日期：2025年9月26日

參加方法：當日上午十時起於「香港賽馬會四川奇珍館」派發活動入場票

活動地點：探索號R

場次：每場30分鐘（上午11:00 至 11:30、下午1:30 至 2:00、下午2:30 至 3:00、下午3:30 至 4:00、下午4:30 至 5:00）數量有限 ，先到先得

9月27日舉行的大熊貓「筆」一樣工作坊，則會把安安、可可親手「摧毀」的樹木製作成鉛筆，令參加者與一對大熊貓建立特別的聯繫。工作坊分四節進行，共設80個名額，活動入場票將於當日上午十時起於「香港賽馬會四川奇珍館」派發。公園當日亦會為20位資源不足的兒童安排一場工作坊。

日期：2025年9月27日

參加方法：當日上午十時起於「香港賽馬會四川奇珍館」派發活動入場票

活動地點：探索號R

場次：每場45分鐘（上午10:45 至 11:30、下午12:00 至 12:45、下午1:30 至 2:15、下午2:45 至 3:30）*數量有限 先到先得

9月26日至10月26日園內六個特設印章站蓋上印章，你可以交疊出趣緻的安安與可可彩色圖案留為紀念。即日起至9月28日期間，訪客於園內紀念品店購買指定的正價安安及可可系列產品，更可享75折特別優惠。

安安可可暫別公眾兩個月

為配合展館優化工程，安安可可將暫別公眾！公園將於2025年10月13日至12月12日期間，於安安和可可的棲息地進行提升工程，期間兩隻大熊貓將暫別公眾，留在後勤位置。大家緊記在10月13日前來探訪牠們！