  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Wonder in ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

24/09/2025

十一國慶︱海洋公園門票餐飲紀念品85折+安安可可移居周年慶+10月中起暫別公眾

#海洋公園 #hotDeals #Jetso #週末好去處 #香港好去處 #十一國慶2025 #十一國慶 #大熊貓安安可可 #著數優惠
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 海洋公園

　　為慶祝十一國慶，海洋公園推出一系列優惠即日起至10月5日訪客可享入場門票，國慶日當日提供大熊貓主題餐飲及購物85折優惠。不經不覺，大熊貓安安可可移居香港快要一周年，公園特意安排一系列限定活動及優惠。各位熊貓fans 打算入園探安安、可可留意了，因為安安可可的棲息地將進行提升工程，期間兩隻熊貓將暫別公眾，大家記住把握時間同佢哋見面啦！

 

國慶日優惠

 

      為迎接2025101日國慶日，海洋公園將推出一系列優惠。即日起至105日，訪客可享入場門票85折優惠。而101日當天，訪客於小食亭可享大熊貓主題餐飲85折，於禮品店購買大熊貓精品滿港幣300元亦可享85折優惠。

 

安安可可移居周年慶

 

　　大熊貓安安和可可於去年9月26日抵港，時光飛逝，話咁快已經一周年，在動物護理員悉心照料下，配合精心設計的豐容活動，安安和可可已適應在海洋公園的新生活。牠們飲食變得多元化，會進食更多種類的竹子、高纖餅乾與水果及窩窩頭，而最愛的食物是竹筍、竹竿和窩窩頭。

 

　　海洋公園公司動物及保育執行總監祝效忠指出，安安個性溫柔而敏感，個子高大、食相豪邁的牠，同時也心思細密，能察覺到最微細的環境變化，與牠強壯的外表相映成趣。

 

　　

可可則是個性獨立的『夜貓』，喜歡晚上活動。牠愛沉醉於自我空間，但隨著對護理員的信任日漸深厚，現在牠常常主動走到門邊要求搔背。

 

　　為慶祝安安、可可加入香港大家庭一年，凡於2025年9月26及27日探訪安安和可可，訪客有機會獲得驚喜紀念品，並可留言為牠們送上祝福。9月26日當天公園更會為安安、可可準備特別的環境豐容物「玩具」，為牠們送上驚喜。

 

 

免費熊貓主題工作坊

 

　　9月26日還會舉辦特別版大熊貓「便」利紙工作坊，參加者會使用經過消毒的安安或可可糞便製作再造紙，過程趣味十足又環保。工作坊分五節進行，共設100個名額，訪客可於當日上午十時開始親臨「香港賽馬會四川奇珍館」領取活動入場票，名額先到先得。

 

 

日期：2025年9月26日

參加方法：當日上午十時起於「香港賽馬會四川奇珍館」派發活動入場票

活動地點：探索號R 

場次：每場30分鐘（上午11:00 至 11:30、下午1:30 至 2:00、下午2:30 至 3:00、下午3:30 至 4:00、下午4:30 至 5:00）數量有限 ，先到先得

 

 

　　9月27日舉行的大熊貓「筆」一樣工作坊，則會把安安、可可親手「摧毀」的樹木製作成鉛筆，令參加者與一對大熊貓建立特別的聯繫。工作坊分四節進行，共設80個名額，活動入場票將於當日上午十時起於「香港賽馬會四川奇珍館」派發。公園當日亦會為20位資源不足的兒童安排一場工作坊。

 

 

日期：2025年9月27日

參加方法：當日上午十時起於「香港賽馬會四川奇珍館」派發活動入場票

活動地點：探索號R

場次：每場45分鐘（上午10:45 至 11:30、下午12:00 至 12:45、下午1:30 至 2:15、下午2:45 至 3:30）*數量有限 先到先得

 

 

　　9月26日至10月26日園內六個特設印章站蓋上印章，你可以交疊出趣緻的安安與可可彩色圖案留為紀念。即日起至9月28日期間，訪客於園內紀念品店購買指定的正價安安及可可系列產品，更可享75折特別優惠。

 

 

安安可可暫別公眾兩個月

 

　　為配合展館優化工程，安安可可將暫別公眾！公園將於2025年10月13日至12月12日期間，於安安和可可的棲息地進行提升工程，期間兩隻大熊貓將暫別公眾，留在後勤位置。大家緊記在10月13日前來探訪牠們！ 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#海洋公園 #hotDeals #Jetso #週末好去處 #香港好去處 #十一國慶2025 #十一國慶 #大熊貓安安可可 #著數優惠
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

特朗普回師阿富汗，福建艦亮劍西太平洋

24/09/2025 15:58

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk