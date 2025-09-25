中秋節打卡熱點｜灣仔藍屋700個手繪花燈海、大埔Lake House 10米月亮+星空森林+玉兔打卡位

今個中秋節去邊打卡？除了一年一度維園花燈會，灣仔藍屋都有打卡燈海，今年以「悅夜月藍」為主題，超過700多顆手繪花燈在藍屋建築群高掛，入夜好有氣氛，10月初將登場展出的2米高大型中秋「玉兔」手作藝術裝置。另外，大埔Lake House 亦有10米月亮，星空森林及玉兔打卡位，更是寵物友善場地，一家大小與毛孩提早慶祝中秋節打卡！

藍屋由2022年起點亮中秋花燈，今年藍屋中秋節日籌委會以「悅夜月藍」為主題，再度與市民共慶中秋節，重現藍屋及石水渠社區獨特的節慶文化。多名本地藝術家及插畫家、灣仔街坊及各方藍屋友好合力參與手繪花燈活動，超過700多顆手繪花燈在藍屋建築群及社區商戶店外朧掛交織成絢爛燈海，同時新增手繪轉角鏡創意藝術。10月初將登場的2米高大型中秋「玉兔」手作藝術裝置，將首次設置並由社區街坊共同製作。

9月16日起至10月20日期間每晚6時至9時30分，公眾均可於藍屋建築群外欣賞花燈景致，感受社區節日氣氛！溫馨提示︰晚上的藍屋小社區有機會因人潮聚集產生到安全問題，大家請愛惜環境及設施，不可損毀草木及桌椅，自己垃圾自己帶走，以及並須彼此尊重，公平使用公共空間，參觀者互諒互讓，避免言行騷擾社區安寧而引致紛爭。

今年「WE嘩藍屋」將再次舉辦中秋花燈攝影及短片比賽，並特別新增「寵物攝影及短片組別」。市民及寵物主人可於花燈懸掛期間拍攝作品，並於10月30日或之前上傳至社交媒體參與比賽，即有機會贏取藍屋限定紀念品。

WE嘩藍屋花燈懸掛時間 2025

日期及時間： 9月16日至10月20日

每天亮燈時間：晚上 18:00 至 21:30

地點：灣仔石水渠街72A號藍屋建築群、欄杆、空地及地鋪

WE嘩藍屋中秋花燈攝影比賽 2025

地點：灣仔石水渠街藍屋建築群、欄杆、景星街8號藍屋空地及地鋪

相片提交日期：即日起至2025年10月25日或之前

參加連結及細則：https://forms.gle/tSLj6EcMN937Q5FE6

藍屋歇後語里 Memes Lane

日期及時間： 9月16日至10月20日

地點：灣仔景星街8號藍屋建築群走廊

香港故事館社區計劃：大型中秋玉兔展品

日期及時間：10月初起（請留意社交平台更新）

地點：灣仔景星街8號藍屋建築群空地

大埔Lake House 10米月亮+星空森林+玉兔打卡位

想同毛孩一同度過中秋節兼靚靚打卡？大埔Lake House一年一度的中秋盛會即將化身為一個夢幻的粉霞大型派對！白鷺湖10米大型月亮當然是焦點，亦不忘草地上5米高粉紅月亮以及中秋兔樂園燈飾，同場的閃爍星空森林裝飾、發光雲朵千秋全新打卡位，仿如置身夢幻童話世界，超唯美！

今年更與everloft_studio聯乘，新增期間限定的Moonlit Voyage 木船打卡位，活動期間提供免費的人寵穿梭巴士服務來往大埔墟。

月光之旅套餐 $160/套（包通行證兩張+EVERLOFT STUDIO專業拍攝照片一張）





LAKE HOUSE Rosey Twlight 2025

日期︰9 月27日至10 月7日

時間︰6pm-11pm (最後入場時間:10:30pm)

入場費︰正價門票$35（凡於BILLOW/LE VOW餐廳消費可以優先進場），3 歲以下及60 歲以上免費入場

套餐︰套餐A$90/位（包通行證一張+許願水燈）、套餐B$100/位（包通行證一張+賞月小船通行證一張）、套餐C$140/位（包通行證一張+許願水燈+賞月小船通行證一張）、DELUXE 套餐 $320/兩位（包通行證兩張+許願水燈+賞月先動艇15分鐘）

月光之旅套餐 $160/套（包通行證兩張+EVERLOFT STUDIO專業拍攝照片一張）

查詢︰5544-4401(WhatsApp)

https://www.instagram.com/lakehouse.hk/