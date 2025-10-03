  • 報價
03/10/2025

八達通新增日本PayPay二維碼支付：$0手續費、超抵匯率、數百萬商戶適用

#八達通 #日本旅遊 #日本 #二維碼支付 #PayPay #八達通銀包 #玩樂旅遊熱話 #旅遊 #日本購物
　　香港人一直都為八達通而自豪，因為實在太方便，在香港坐車及購物之外，去旅行時都可以用到，由即日起，除了韓國及泰國，連日本都可以使用八達通了！大家可以用「八達通 x 日本PayPay二維碼」，於日本數百萬間接受PayPay的商店付款，包括便利店、餐廳、藥妝店、酒店甚至的士服務等，最最最重要是零手續費，兼超抵匯率（低過信用卡），更有商戶優惠券，以後去日本就不用再唱錢了！

 

　　要使用「日本PayPay二維碼支付」，必須升級做八達通銀包Plus及Pro，只需下載八達通App，完成下面幾個簡單的步驟就可以。如果用「智方便」升級，就更快更方便！

 

 

　　去到日本之後，於商店看到PayPay商標或PayPay二維碼，就可以打開八達通App用以下3個方式輕鬆付款：

 

1. 掃描商戶碼

 

 

2. 展示PayPay付款碼讓商戶掃描

 

 

3. 自助收銀機

 

　　在自助收銀機螢幕中選擇以日文進行付款，再按日文按鈕「バーコード決済（Code Payment）」，於八達通App右下角按「旅遊」，按「日本PayPay二維碼支付」，根據螢幕指示展示PayPay付款就可以。

 

 

　　不過要留意，使用「八達通 x 日本PayPay二維碼支付」進行交易，是會有消費限額的：

 

 

　　另外，八達通更會提供多款商戶優惠券，只需進入八達通相關網頁，按圖領取商戶優惠券，於結帳時出示優惠條碼，並使用八達通App打開PayPay付款即享優惠。

 

 

「八達通 x 日本PayPay二維碼支付」

網址：https://www.octopus.com.hk/tc/consumer/mobile-payment/paypay/about/index.html

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇

#八達通 #日本旅遊 #日本 #二維碼支付 #PayPay #八達通銀包 #玩樂旅遊熱話 #旅遊 #日本購物
etnet.com.hk