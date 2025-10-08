匯豐160年故事展免費睇：六大展區、4米高獅子雕像、銀行珍藏、送紀念品

香港人對匯豐一向有深厚的情意結，適逢匯豐160年的大日子，10 月將舉行【匯豐盛演160年故事展：細說豐年 · 匯聚未來】主題展。你可踏足昔日銀行大堂欣賞一系列珍貴展品，沉浸式體驗互動及與四米高的獅子雕像打卡，並有機會獲贈紀念品，主題展即日起接受預約登記。

【匯豐盛演160年故事展：細說豐年 · 匯聚未來】將於10月17日至11月7日在中環大館複式展室舉行，現正接受預先網上預約登記，參觀名額有限，先到先得。每位登記者可攜同一名12歲或以下的兒童參加展覽。

第一站︰160年之旅 由此出發

首個展區重現1980年代的「接待處」，復刻當年匯豐接待員的標誌性紅白條紋夏季制服，回憶番晒嚟，超經典！

第二站︰開啟記憶金庫

你當你走入模擬重達50噸的金庫大門之內，即可細賞多件珍稀文物，當中包括1865年發行的首次集資股票證明、第一本客戶賬簿等，新世代入場參觀可謂大開眼界。

第三站︰鈔票水族館

不少人都對匯豐歷代鈔票印象深刻，尤其是印有匯豐銅獅的一百元鈔票。鈔票水族館內歷代鈔票化身為摺紙海洋生物，以沉浸式體驗帶你重溫集體記憶及打卡。

第四站︰穿越時光之旅

參觀完多件珍稀文物及沉浸於鈔票水族館之後，第四站︰穿越時光之旅帶你置身於三代匯豐銀行櫃枱，百多年匯豐銀行櫃枱與時並進，無論是外型設計、服務體驗大大提升。你可親身體驗匯豐賬簿、打簿機及早期的桌上電腦，一探銀行業與香港城市共同發展的歷程軌跡。

第五站︰匯影未來

展覧壓軸亮點為一座四米高的獅子雕像巍然矗立於展區中央，其設計靈感源自家傳戶曉的匯豐銅獅「史提芬（Stephen）」與「施迪（Stitt）」。大家可在這片流光幻影的數碼森林留下獨特印記，共譜「匯影未來」。

第六站︰160週年時光禮遇

凡於社交平台分享到訪點滴將隨機獲贈一份紀念品，每一件都承載匯豐160週年的故事。

匯豐盛演160年故事展：細說豐年 · 匯聚未來

日期︰10月17日（星期五）至11月7日（星期五）

時間：上午11時至下午7時

地點：中環荷李活道10號大館01座警察總部大樓LG1樓及LG2樓複式展室

