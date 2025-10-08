用AlipayHK去日本玩超方便：跨境支付0手續費+實時優惠匯率！可直接在App訂車票及call車

以前去日本玩，除了現金，較多人習慣用信用卡付款，不過因為匯率及手續費的問題，愈來愈多精打細算的香港人轉用debit card或Suica卡。上星期開始，用八達通都可以在日本找數，遊客都大讚匯率抵，但可能系統未太穩定，記者於Threads見到不少人都表示扣錯數！其實，香港人常用的AlipayHK，在日本都可以使用，免手續費之餘，都是用「實時優惠匯率」（比信用卡低），而且更可以plan行程、買車票及call車，更有多間百貨公司及商戶提供折扣優惠，非常好用！

AlipayHK已全面升級為Super App，成為覆蓋行程規劃、交通預訂與在地消費的一站式旅遊+支付旅伴助手，令遊日更輕鬆自在。不少人都怕麻煩，想簡單輕鬆旅遊，毋須在多個應用程式之間切換，只需點擊AlipayHK頂部的「旅遊專區」或「旅行+」服務，即可輕鬆提前在App內購買由不同商戶提供、當地適用的eSIM電話卡與熱門景點門票。

至於最花心思的行程安排，AlipayHK引入了人工智能（AI）旅遊助手「Alipay + Voyager」，能透過文字或語音互動，提供由出行前規劃到旅途中支援的全方位智能服務，為旅客省卻不少時間。未來還將實現即時連接海外當地服務，無縫安排叫車、餐飲推薦與觀光行程，成為旅客的隨身智能旅遊管家。

在交通安排方面，AlipayHK突破性地支援日本鐵路與新幹線購票服務，旅客可以直接在「旅行+」內預訂車票並選擇座位，部分路線更可免除排隊換票的麻煩，憑電子票證即可乘車，讓旅程更加順暢。海外當地Call車與租車服務也一應俱全，滿足各種外遊交通需要。

喜歡去日本掃貨的朋友，最關心就是匯率吧！AlipayHK由2024年開始已提供日本跨境支付服務，商戶覆蓋超過300萬，除包括日本龍頭流動支付商PayPay適用商戶，更加上Alipay+支援商戶，例如驚安の殿堂・唐吉訶德、BicCamera、AEON等港人熱門連鎖店，並且不用支付手續費，兼享有優惠匯率與即時港幣結算，更能同時賺A. Point與指定信用卡積分，可謂一舉多得、慳更多。而透過參與A. Point的「日韓泰支付賞」任務，完成首兩筆交易更可獲得高達100倍A. Point積分回贈，讓海外消費更加物超所值！

最方便的是，在海外使用AlipayHK支付，操作極簡易，在「付款碼」點擊「海外」即可跟在香港完全一致的掃碼體驗完成交易。所有交易明細均以中文顯示，不展示外語，更親切易明切合香港人的習慣。交易時亦會顯示實時匯率，資訊透明清晰。

在支付方式上，AlipayHK提供極具彈性的選擇，除可使用餘額支付外，更可直接綁定銀行賬戶、信用卡進行付款，可支付的金額亦更高，切合港人在日本、海外購物血拼的習慣，無須擔心隨時要增值的麻煩，令旅途中的消費規劃更加靈活自如。

此外，AlipayHK還為日本旅客準備了豐富的專屬優惠，只需在APP內搜尋「A+ Rewards」頁面，再選擇「日本」為目的地，即可領取多項實用優惠，包括高達18,888日圓（約港幣1,000元）的隨機立減優惠、PayPay商戶專屬5筆9折優惠（每筆最高可減200日圓，即大約港幣10元），以及涵蓋大丸、高島屋、松坂屋、PARCO、DONKI、BicCamera、EDION等熱門商戶的最高1,500日圓（約港幣80元）優惠券，最適合喜歡shopping的朋友。

