撥個輪—香港電話珍藏展｜懷舊電話、黃頁過百珍品、50年代電話亭打卡、互動體驗

「得閒撥個輪俾我」這句經典香港俚語，正正代表1960至1980撥輪電話年代的共同回憶。適逢香港電話公司成立 100 週年，電話收藏家、《香港電話——早期電話史與原理》作者Uncle Sam舉行「撥個輪 — 香港電話珍藏展」，首次展出過百珍藏，包括多部1900 至1980 年間的經典電話，係更可於撥輪電話互動發聲裝置和50年代電話亭打卡及即場體驗「撥個輪」，滿滿回憶番晒嚟！展覽因反應熱烈，現延長至11月9日，大家要把握機會啦！

適逢香港電話公司成立 100 週年，今次展覽「撥個輪 — 香港電話珍藏展」是本地電話收藏家Uncle Sam建基於著作《香港電話——早期電話史與原理》的延伸，帶你如時光倒流般一次過欣賞過百珍貴收藏，包括多部1900 至1980 年間的經典電話，以及大量電話簿及黃頁等紙本珍藏，重現香港過去的通訊生活面貌。

「撥個輪 — 香港電話珍藏展」展場地下區以電話的外形演變為主題，展出24部撥輪電話珍藏，電話在物料、顏色及外型的演變。你更可走入50年代公眾電話亭打卡，體驗香港昔日的通訊文化。

大家可以欣賞不同款式古董電話

本地電話收藏家Uncle Sam

你更可走入50年代公眾電話亭打卡

M/F 展區訴說香港電話號碼的演變過程，同時展出不同時期的黃頁、電話帳單及廣告。

1/F 展區向大家介紹20世紀撥輪式電話機物料及工作原理簡介，原來1929-1954年多為英國製造電木膠電話，外型超經典，而1954年開始出現亞加力膠電話。同場亦展出多部木箱電話與塑膠座機，展示香港早期至七八十年代的電話款式演變。最後，記得去撥輪電話互動發聲裝置即場體驗「撥個輪」呼應展覽主題，並劃上完美句號。

有無諗過電話聽筒的設計都有微小分別？

1929-1954年多為英國製造電木膠電話，外型超經典，而1954年開始出現亞加力膠電話。

你知道撥輪電話的結構和運作原理嗎？

透明的撥輪電話設計，令大家一目了然電話的結構和運作原理。

展出多部木箱電話與塑膠座機

最後記得去撥輪電話互動發聲裝置即場體驗「撥個輪」

撥個輪 — 香港電話珍藏展

日期︰ 9月3日- 9月29日 【因反應熱烈，展期現延長至11月9日！】

時間︰上午11時至晚上9時正

地點 ︰商務印書館．尖沙咀圖書中心（九龍尖沙咀彌敦道83-97號華源大廈地下25號舖及1樓全層）

展覽不用預先報名，免費入場參觀

