尖沙咀商場Pickleball免費玩｜送$50電子現金券、贏球拍、期間限定店

近期大熱的Pickleball（匹克球）玩過未？免費試玩的機會來了，全港首個無門檻The ONE X AAPA Pickleball免費體驗日將於10月19日舉行，只需網上報名即可體驗其樂趣。或者，凡於商場任何商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，可免費體驗及可獲商場$50電子現金券，另外試玩指定遊戲有機會獲得專業球拍！

The ONE X AAPA Pickleball Power-up!設有室內標準Pickleball球場，以紫色及粉色為主色調。

尖沙咀The ONE夥拍Asia Aces Pickleball Academy（AAPA）即日起至11月7日舉辦【The ONE X AAPA Pickleball Power-up!】，於UG2中庭打造標準室內Pickleball場地，配備專業球網及標準劃線，完美還原真實Pickleball比賽環境，而場地入口的粉紫Pickleball 拱門更是打卡卡之一。

前網球及現役Pickleball「一姐」陳詠悠領軍【The ONE X AAPA Pickleball Power-up!】

10.19免費Pickleball體驗日

The ONE與AAPA將於10月19日推出「The ONE X AAPA Pickleball體驗日」，毋須消費，只須於網上預約即可免費參加體驗課程，名額有限，先到先得。

The ONE X AAPA Pickleball免費體驗日

日期：10月19日（星期日）

時間：中午12時至晚上6時

參加方法：毋須消費，年滿8歲或以上即可於網上預約（ https://bit.ly/PickleballExperienceDay）免費參加體驗課程，截止報名日期10月15日（星期三），每節名額有限，先到先得。

完成體驗活動$50電子現金券

10月19日未能參加免費體驗日的朋友，可考慮AAPA於活動期間提供專業基礎課程，GLOW Rewards會員於The ONE任何商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即有機會體驗15或50分鐘的成人或兒童團體課堂（每節人數有限），於教練指導下學習專業技巧，快速提升Pickleball竅門。所有成功出席及完成體驗活動或由專業教練指導之團體課堂後，更可獲得「The ONE HK$50電子現金券」1張。

The ONE X AAPA Pickleball Power-up！

日期：即日起至11月7日

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

參加方法：GLOW Rewards 會員於The ONE任何商戶即日以電子貨幣消費滿HK$100，即可享15分鐘免費體驗活動（室內標準Pickleball球場及專業球拍體驗）

GLOW Rewards 會員於The ONE任何商戶即日以電子貨幣消費滿HK$200，即可享50分鐘免費體驗，由專業教練指導之5至14歲兒童團體課堂名額1個

GLOW Rewards 會員於The ONE任何商戶即日以電子貨幣作消費滿HK$300，可享50分鐘免費體驗由專業教練指導之15歲或以上人士團體課堂名額1個

即日起，只需讚好或追蹤The ONE、ASIA ACES PICKLEBALL ACADEMY（AAPA）及Pikpok Pickle 官方Facebook或Instagram各一個帳號，即可參加「Pick A Ball !」遊戲活動一次，更有機會獲得專業球拍。

參加「Pick A Ball !」遊戲活動一次，更有機會獲得專業球拍。 Text/Eunice Chow

PikPok Pickle於場內設立期間限定店，提供多款精選優質球拍、時尚運動服飾及配件。